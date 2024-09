Dana White critique Sean O’Malley après sa performance médiocre à l’UFC 306 : « Il avait l’air plat »

Sean O’Malley a beaucoup à réfléchir après une sortie médiocre qui lui a coûté le titre des poids coq à l’UFC 306.

Malgré les promesses d’un KO au premier tour et d’aborder le combat en tant que champion en titre, O’Malley a eu du mal à gérer le rythme et la pression de Merab Dvalishvili, ce qui a conduit à six takedowns et plus de 10 minutes de temps de contrôle du poids coq géorgien.

Au final, O’Malley a perdu par décision unanime sur les cartes de pointage et Dvalishvili a été couronné nouveau champion.

« Il avait l’air plat », a déclaré le PDG de l’UFC Dana White à propos de la performance d’O’Malley lors de la conférence de presse d’après-combat de l’UFC 306. « Il n’avait pas l’air en forme. »

Bien qu’O’Malley ait eu du mal tout au long du combat, il a presque réussi un retour spectaculaire après avoir envoyé un coup de pied frontal au corps qui a gravement blessé Dvalishvili au dernier round. Réalisant que son adversaire était blessé, O’Malley s’est précipité pour essayer d’infliger plus de dégâts, mais Dvalishvili a réussi à s’éloigner et à rester hors de danger jusqu’à ce que le klaxon final retentisse.

En dehors de ce moment, O’Malley n’a jamais eu de réels problèmes avec Dvalishvili pendant toute la durée de l’incendie.

En fait, White croit que l’inactivité d’O’Malley est vraiment ce qui lui a coûté après avoir regardé les statistiques du combat et réalisé que le poids coq toujours coloré ne lançait pas beaucoup de coups pendant le combat de cinq rounds.

« Il n’a pas semblé en forme jusqu’au dernier round », a déclaré White. « Il l’a blessé avec ce coup au corps et il savait qu’il lui avait fait mal avec ce coup au corps, et il a continué à essayer de terminer. Mais j’ai regardé les statistiques de coups de poing, il y en avait environ six dans quelques rounds. »

Selon le statistiques officielles de l’UFC, O’Malley n’a réussi que 5 coups significatifs sur 10 au deuxième round, puis 6 coups significatifs sur 9 au quatrième. Sur l’ensemble du combat, O’Malley a réussi 47 coups significatifs contre 82 pour Dvalishvili.

De toute évidence, personne n’était plus bouleversé par la défaite qu’O’Malley, mais White n’avait pas de réponses faciles sur les raisons pour lesquelles il avait joué comme il l’a fait samedi.

Le mérite revient peut-être surtout à Dvalishvili, qui n’a jamais permis à O’Malley de trouver un rythme quelconque pendant le combat. Avec Dvalishvili à ses trousses, O’Malley a été forcé de réagir sur son pied arrière et il n’a tout simplement pas pu trouver le timing pour ses coups avant de se retrouver coincé à repousser les takedowns round après round.

En fin de compte, O’Malley a perdu la décision et son titre UFC, il devra donc maintenant retourner à la planche à dessin pour voir s’il peut gagner une autre chance pour la ceinture à l’avenir.