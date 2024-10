Dana White annule le retour de Donald Cerrone à l’UFC : « Trouvons autre chose »

Bienvenue dans Midnight Mania !

Plus tôt dans la journée, le vétéran de l’UFC Lightweight et Welterweight, Donald Cerrone, a remué le pot en annulant sa retraite et en annonçant un retour à l’UFC. L’annonce de l’ancien challenger au titre était en partie attendue, car les retraites en MMA ne durent généralement pas (demandez à cet ancien ennemi de « Cowboy »). Cependant, étant donné que le retraité du Temple de la renommée prenait ouvertement des stéroïdes et en profitait, il semblait y avoir des obstacles entre l’attaquant et un retour dans l’Octogone.

Eh bien, il y en a au moins un de plus. Le PDG de l’UFC, Dana White, a toujours été fan de l’attitude de Cerrone à tout moment et de son style de combat passionnant, mais White n’était pas vraiment enthousiasmé par l’idée du retour de Cerrone dans l’Octogone. En fait, il a pratiquement mis fin à l’idée lorsqu’on lui a posé des questions à ce sujet après l’épisode de mardi. Série Concurrents.

« Je déteste ça », a répondu White lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait du retour potentiel de Cerrone. « Aime-le, déteste ça. Il a pris sa retraite, c’est juste pour quoi, que reste-t-il à prouver ? Si vous voulez gagner de l’argent, trouvons autre chose. Quand les gars prennent leur retraite, ils le font pour une raison. Ils prennent leur retraite parce qu’ils savent que c’est fini. Vous le savez. Donc, je pense que – pas seulement ce sport mais n’importe quel sport professionnel – il est difficile de s’en éloigner. Pas seulement l’argent, c’est évidemment une partie très difficile, mais le sentiment de sortir de ce tunnel, le sentiment d’entrer dans la cage, et l’endroit est bondé.

« Chaque fois que nous assistons à un spectacle, lorsque vous montrez « Cowboy » Cerrone à l’écran, l’endroit devient fou. Il est bien-aimé. Il est aimé parce que ce gars part en guerre, et il est en guerre depuis des années. Il est temps de ne plus faire la guerre, mec, il n’a plus rien à prouver.

Lorsqu’on lui a demandé de confirmer pleinement que Cerrone ne reviendrait pas dans l’Octogone, White a réitéré : « Je préfère trouver autre chose. »

Comme White l’a expliqué, c’est probablement pour le mieux que Cerrone ne revienne pas affronter un jeune pistolet de l’UFC pour être mis au pâturage. S’il est vraiment motivé pour concourir à nouveau, il pourrait toujours demander la libération de son contrat avec l’UFC et se diriger vers la maison de retraite de l’UFC qu’est le Bare Knuckle Fighting Championship.

Insomnie

Je ne pense pas qu’Alex Pereira ait besoin de redescendre chez les poids moyens.

Ce n’est pas une affaire de haut niveau chez les poids welters, mais quelqu’un va probablement dormir.

Une de ces citations que vous pouvez parfaitement entendre dans votre esprit.

Cet extrait d’interview me confirme quelque chose que je pensais déjà : tous les propos trash sur les réseaux sociaux de Shavkat Rakhmonov viennent certainement de sa direction.

Un championnat perdure. Peut-être qu’ils recommenceront à réserver leurs combattants de MMA ?

Ben Whittaker aurait oublié sa blessure à la cheville lors d’une interaction avec un fan…

WHITTAKER ÉCRASE LE TÉLÉPHONE DES FANS Ben Whittaker aurait brisé le téléphone appartenant à un fan qui s’approchait de lui pour prendre une photo. Selon un témoin de l’incident, Whittaker a dit « ne prenez pas de photos de moi », il lui a arraché le téléphone des mains et l’a brisé directement… pic.twitter.com/hG2hnYBGHT – ToutBoxing (@EverythingBoxi2) 14 octobre 2024

Hasbulla devrait transcender la simple politique.

Glissements, déchirures et clips KO

Le son de la main gauche était comme celui d’une pastèque qui éclate.

Un KO qui a mis debout 59 000 fans !

C’est bien de retrouver Mark Hunt en action.

Terre aléatoire

De quel combattant de l’UFC s’agit-il ?

Midnight Music : RIP sur le grand rappeur underground new-yorkais Ka. Un de ces gars avec un catalogue sous-estimé et un lyrisme toujours excellent qui n’a jamais essayé de suivre les tendances ni de trop se soucier de sa popularité.

Dormez bien les maniaques ! De plus en plus de folie dans les arts martiaux est toujours en route.