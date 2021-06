Dana Loesch remplacera Rush Limbaugh sur plusieurs marchés avec un gros contrat – The Right Scoop

Dana Loesch vient de faire son entrée dans la cour des grands et remplacera le Rush Limbaugh Show dans 11 grandes villes du pays:

AXIOS – Audacy, le géant de la radio anciennement appelé Entercom, a conclu un accord multi-stations de deux ans pour diffuser « The Dana Show » de Dana Loesch, diffusé au niveau national, sur 11 marchés, ont déclaré des dirigeants à Axios. Pourquoi est-ce important: C’est le premier exemple d’un grand réseau de radio qui choisit de ne pas diffuser l’émission lancée par feu Rush Limbaugh maintenant que ses nouveaux animateurs ont été nommés. D’autres réseaux de radio, comme Cumulus, sont susceptibles de continuer à diffuser leurs propres programmes de radio conservateurs syndiqués au niveau national dans ce créneau horaire. Des détails: À compter du 21 juin, «The Dana Show» remplacera «The Rush Limbaugh Show» à Kansas City, Las Vegas, Richmond, Wichita, Gainesville et Greenville-Spartanburg, avec des autorisations supplémentaires à Philadelphie, Austin, Buffalo, St. Louis et Hartford. Audacy s’associe également à Loesch pour devenir le fournisseur de streaming exclusif de «The Dana Show» et co-développera le premier podcast à la demande de Loesch.

Wow, c’est vraiment une excellente nouvelle! Je suis sûr que son émission va juste décoller d’ici et sera bientôt introduite dans de plus en plus de marchés au fil des années.

C’est aussi intéressant pour moi qu’Audacy choisisse de ne pas diffuser le talk-show de Clay Travis et Buck Sexton, qui finit par être une excellente opportunité pour Loesch. Si j’avais mes druthers, j’écouterais probablement Dana à la place aussi.