Dana Evans présentera de nouvelles chaussures Jordan – conçues pour refléter le style du gardien du Chicago Sky – lors de la finale à domicile de ce soir – Twin Cities

La gardienne du Chicago Sky, Dana Evans, se souvient du moment où sa passion pour les baskets a commencé.

Alors qu’elle jouait au basket-ball à l’école primaire, elle s’est retrouvée attirée par les « couleurs funky » qui ne correspondaient pas à son uniforme.

«J’aime me démarquer sur le terrain. J’ai toujours été comme ça », a-t-elle déclaré à la Tribune. « Ma paire préférée qui m’a lancé sur la voie de la différence a probablement été la personnalisation de mes Nike Hyperdunks en rose. »

L’amour d’Evans pour les baskets atteindra un nouveau sommet lors du dernier match à domicile des Sky en saison régulière vendredi contre les Lynx du Minnesota à la Wintrust Arena. Elle fera ses débuts avec sa chaussure Jordan Luka 2 Player Edition (PE), « The Intro », un coloris spécial conçu pour la deuxième chaussure signature de la star d’Evans des Dallas Mavericks, Luka Dončić. Pour célébrer l’occasion, les 400 premiers fans recevront un T-shirt bleu ciel avec le logo DE11 d’Evans.

Pour Evans, la chaussure est un rêve devenu réalité.

« Cela signifie beaucoup parce que j’aime m’exprimer sur le terrain, que ce soit simplement en me faisant coiffer les ongles, les cils ou les cheveux, et maintenant je peux le faire avec une chaussure », a-t-elle déclaré. « J’ai toujours aimé les chaussures. Être capable de m’exprimer dans une chaussure est plutôt génial.

Evans, dont la mode des baskets est documentée sur le compte Instagram DanaEvansKicksa signé avec Jordan Brand l’année dernière et a été le premier athlète de Chicago – homme ou femme – à signer avec la marque de baskets de la légende de la NBA.

« Dans l’ensemble, Dana incarne exactement ce que nous aimons voir chez nos athlètes », a déclaré Jasmine Jordan, représentante sur le terrain dans la division marketing sportif de Jordan Brand et fille de Michael Jordan, dit à la Tribune.

«Quand vous regardez Dana, vous ne pensez pas qu’elle est sur le point de vous emmener dans le trou, de vous couper, de reculer et de frapper ses pulls. Elle est si compétente et si agile malgré sa petite taille, et c’est quelque chose qui m’a marqué.

L’un des plus de 10 athlètes WNBA signés avec la marque, Evans fait partie d’un mouvement visant à pousser les femmes à l’avant-garde de la culture des baskets. Elle pense qu’il est important que les athlètes féminines soient visibles dans l’espace.

« Se mettre en avant dans cet aspect, c’est attirer plus de téléspectateurs, et avoir plus d’yeux sur nous est important », a-t-elle déclaré. « Nous en avons beaucoup parlé en WNBA. Le simple fait de nous voir signifie que les gens peuvent s’identifier à nous et mieux nous comprendre à travers différentes choses.

La chaussure emblématique de la star new-yorkaise du Liberty, Sabrina Ionescu, la Nike Sabrina 1, a été lancée plus tôt ce mois-ci. L’attaquante des Washington Mystics, Elena Delle Donne, est la seule autre athlète féminine actuelle à posséder une sneaker emblématique de la marque.

C’est une décision que Gregory Jones II de G2 Hoops, l’agent marketing d’Evans, affirme qu’elle aura un impact sur la ligue pour les années à venir.

« La chaussure de Sabrina va probablement devancer certains des gars qui avaient leur première chaussure signature », a déclaré Jones. «Cela montre qu’il existe une voie sur le marché permettant aux femmes d’avoir des chaussures et des PE signature. Cela nous donne l’opportunité de dire que les femmes de la WNBA peuvent vendre des baskets, et cela se traduit par la possibilité de les payer davantage en fonction de leur part des revenus dans cet espace.

En plus d’Evans, les joueuses de Sky Kahleah Copper, Ruthy Hebard et Elizabeth Williams (Adidas), Isabelle Harrison (Jordan), Marina Mabrey (Under Armour) et Courtney Williams (Moolah Kicks) ont des offres de baskets.

Evans, qui a une moyenne de 8,7 points en sortie de banc, a déclaré qu’elle était « tombée amoureuse » de la Luka 1 alors qu’elle jouait à l’étranger, car c’est une chaussure basse confortable. Et maintenant, elle est ravie de recevoir une paire de la deuxième version de la chaussure avec des détails qui ont une signification particulière pour elle.

La chaussure est dans des tons de rose, couleur signature d’Evans, et de bleu. Les lacets sont faits pour ressembler à des brins d’ADN pour représenter sa famille. Le père d’Evans, Damon, a dit qu’il changerait d’équipe avec ses collègues dans une aciérie de Gary pour voir Evans jouer. La chaussure porte également le numéro 23 pour signifier cette année, Michael Jordan et des paires de chromosomes.

Sur la semelle intérieure se trouve une tête de couguar, hommage au surnom de Gary West Side, où Evans jouait au lycée. Elle figure parmi les cinq meilleures pointeuses de l’histoire de l’Indiana High School Athletic Association et a été All-American McDonald’s et Jordan Brand avec les Cougars avant de jouer à Louisville.

Evans pense que West Side était une grande partie de qui elle est aujourd’hui.

« Venant d’une école à Gary où beaucoup de gens disaient que je n’y arriverais pas, beaucoup de gens le dénigraient et disaient que je n’y arriverais pas », a-t-elle expliqué. « Mais j’aime avoir traversé tant de défis et d’obstacles tout au long de mon parcours au lycée parce que je sens que cela m’a rendu beaucoup plus fort. Cela m’a obligé à me battre encore plus fort pour arriver là où je suis, et cela me restera toujours.

La sneaker comporte également des poils de poney roses sur la tige pour refléter son style de garde ses cheveux posés – une idée selon laquelle elle peut être une balleuse tout en étant belle.

La langue porte les logos Dončić et Evans, avec un logo Jordan sur l’étiquette. Dans la sangle de la chaussure se trouvent des éclairs pour représenter sa vitesse, une cible pour sa capacité de tir précis et un cœur pour sa famille.

Même si la sneaker ne sera pas vendue au public, Evans espère qu’un jour une chaussure portant son nom le sera.

«J’adorerais vraiment ça», a-t-elle déclaré. « Je pense que c’est également important pour le football féminin. Je pense que ce serait génial pour nous de pouvoir vendre nos propres chaussures. Je pense que cela fonctionnera très bien s’ils lui donnent une chance.

