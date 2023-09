Dana Chanel va payer plus de 87 000 $ à des clients fraudés

Eh bien, c’est arrivé. Dana Chanel, influenceuse Instagram, podcasteuse et développeur de l’application Sprinkle of Jesus, a accepté de payer des dizaines de milliers de dollars à des clients qui l’accusaient de les avoir arnaqués avec des services de réparation de crédit et d’autres services dont elle faisait la promotion mais qu’elle n’avait jamais fournis. L’ancien procureur général Josh Shapiro a intenté une action en justice contre le flim-flammer spirituel en novembre 2021.

Selon le Enquêteur de Philadelphie, Chanel, née Casey Olivera, a conclu un accord avec le bureau du procureur général de Pennsylvanie qui lui fait payer plus de 87 000 $ de dédommagements à des dizaines de clients qui ont déclaré avoir payé leur argent durement gagné pour les services de l’influenceur « chrétien », mais J’ai eu ce pour quoi j’avais payé. (En gros, les clients de Chanel étaient comme : « Ma sœur, ce n’est pas parce que tu prêches que nous payons la dîme. Rendez-moi mon argent ! »)

« La publicité dans le monde d’aujourd’hui a changé, et les gens font confiance aux personnalités qu’ils suivent en ligne pour promouvoir des produits désirables », a déclaré la procureure générale Michelle Henry dans un communiqué. « Dans ces cas, les consommateurs ont été induits en erreur par l’influenceur et les entreprises qui n’ont pas respecté leurs achats. »

Comme indiqué précédemment, Chanel a été accusée d’avoir arnaqué principalement de petites entreprises noires, tout en affirmant que ces propriétaires d’entreprise étaient exactement ceux à qui elle proposait ses services. Chanel est essentiellement de qui nous parlons quand nous disons : « C’est votre propre peuple. »

Voici quelques exemples de sa fraude rapportés par l’Inquirer :

Sur ses plateformes, Olivera, de Sewell, dans le comté de Gloucester, a fait la promotion de deux entreprises, Defendant Credit Exterminators, Inc., une société de réparation de crédit, et Alakazam Apps, un développeur d’applications mobiles, dont elle était toutes deux copropriétaire avec des proches, selon le tribunal. documents. Mais les clients de ces entreprises n’obtenaient pas toujours ce pour quoi ils avaient payé, ont déclaré les procureurs de l’État. Plusieurs clients de Defendant Credit Exterminators ont déclaré à l’État qu’ils avaient payé environ 2 000 $ chacun ou plus pour l’encadrement et la surveillance du crédit, la résolution des comptes de crédit en souffrance et d’autres services de réparation. Selon les plaintes détaillées dans le procès intenté par l’État, ils n’ont jamais reçu les services ni reçu de remboursement. Les clients d’Alakazam Apps, y compris les propriétaires de petites entreprises et les dirigeants d’organisations à but non lucratif, ont payé jusqu’à 2 000 $ chacun pour la création d’applications personnalisées qu’ils n’ont jamais reçues. Une cliente a déclaré qu’elle avait appelé l’entreprise plus de 10 fois, selon le procès, mais qu’elle n’avait jamais eu de réponse ni obtenu de remboursement.

Parce que Chanel a violé les lois de l’État sur la protection des consommateurs, elle ne peut plus faire de publicité ni vendre de services de réparation de crédit ou d’applications mobiles. Malheureusement, cela ne veut pas dire qu’elle n’est pas toujours là pour vendre des choses qui, franchement, ressemblent à des arnaques.

Par exemple, l’Inquirer a rapporté qu’elle faisait la promotion d’un « spray détoxifiant aux métaux lourds » qu’elle dit vaporiser dans la bouche de ses propres enfants afin de les protéger.– bon sang, je ne sais pas – empêchez-les de répéter les paroles de Metallica, ou autre.

Chanel promet également à ses clients « une couverture d’assurance vie instantanée pour seulement 1 dollar par jour ». (Vous savez, au cas où vous souhaiteriez laisser la sécurité financière de votre famille entre les mains du Festival FYRE de consultants en réparation de crédit.)

Outre les 87 000 $ de dédommagement, Chanel et ses deux sociétés incriminées, dont elle était copropriétaire avec son père et sa sœur, ont été condamnées à payer 31 000 $ de frais de justice et 6 000 $ de sanctions civiles, ce qui porte le total général à plus de 120 000 $.

Jesus sauve—Dana Chanel ferait mieux d’espérer qu’elle l’ait fait aussi.