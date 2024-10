Dana Carvey ne manquera jamais une occasion d’avoir une relation chaotique Samedi soir en direct moment.

Le comédien a révélé dans un récent épisode de Supermouche podcastqu’il co-anime avec David Spade, que briser un cornet de glace au visage de Maya Rudolph lors de l’ouverture à froid de la semaine dernière n’était absolument pas prévu.

« Le cornet de glace n’était pas prévu », a déclaré Carvey. «J’ai demandé à l’accessoiriste de me donner une glace juste pour le défilé de costumes. Et puis le spectacle aérien, elle m’a donné un bien plus gros [one]et je ne lui ai pas demandé.

Vers la fin du sketch d’ouverture de l’épisode du 5 octobre, qui mettait en vedette Joe Biden de Carvey dégustant une glace à côté de Kamala Harris de Rudolph et Doug Emhoff d’Andy Samberg alors qu’ils regardaient le débat à la vice-présidence, Carvey frappe la glace au visage de Rudolph alors qu’elle est assise. là, apparemment surpris, essayant de retenir un rire.

« J’avais raison, en faisant des gestes », se souvient Carvey à propos de la décision prise en une fraction de seconde. «Je me suis dit: ‘Voici de la glace, gros con.’ Voici le visage de Maya. Et je ne voulais pas lui faire de mal, mais j’ai juste… j’y ai pensé et je l’ai fait en deux secondes. C’est donc pour mettre un terme à toutes les rumeurs et à tous les discours.

Plus tard dans le podcast, Carvey a déclaré qu’il pensait qu’il y avait eu une réponse plus « ludique et amusante » à son impression de Biden depuis que le président s’était retiré de la course présidentielle de 2024 contre Donald Trump, alors que « c’était un four chaud » lorsqu’il se présentait aux élections. réélection.

Mais dans l’ensemble, Carvey ne veut jamais donner l’impression d’un manque de respect à Biden. Il considère que son imitation ne fait qu’exagérer certaines des qualités uniques du président.

« Le principal, c’est que ça me fait rire, et je fais définitivement des trucs qu’il ne fait pas », a ajouté le comédien. « Il n’écrase pas de glace au visage. Tu sais? Il ne dit pas : « Je ne peux pas croire que ce n’est pas du beurre ». Je fais ce que j’ai fait au premier Bush.»

Carvey était un membre du casting sur SNL de 1986 à 1993, au cours de laquelle il incarne plusieurs hommes politiques, dont le président George HW Bush. Et maintenant, il est de retour pour jouer Biden lors de la 50e saison de l’émission NBC.