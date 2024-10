Dana Carvey dit que « SNL » lui a demandé de jouer Biden avant qu’il n’abandonne

Devinez quoi? Et d’ailleurs, le fait est le suivant : Samedi soir en direct a demandé à l’ancien acteur Dana Carvey de jouer Joe Biden avant le président s’est retiré de la course à 2024 en juillet.

Le Maître du déguisement acteur, qui a joué Biden dans le froid ouvert de SNLlors de la première de la saison 50 la semaine dernière, a expliqué comment il est revenu à la série qui a fait de lui une icône de la comédie dans un nouvel épisode de son Voler sur le mur podcast.

« Lorne Michaels, notre patron superstar, m’a demandé début juin : ‘Envisageriez-vous de sortir et de faire Biden, vous savez, six spectacles, et ensuite vous pourrez nous dire de nous foutre ?' », se souvient Carvey.

Maya Rudolph dans le rôle de Kamala Harris et Dana Carvey dans le rôle de Joe Biden dans « Saturday Night Live ».

Will Heath/NBC



L’offre semblait alléchante. « Je me suis dit : ‘Eh bien, c’est bien rangé' », a déclaré Carvey, acceptant la proposition. « Et puis il y a eu ça – appelons cela un débat excentrique avec Trump, et puis cette autre chose s’est produite avec Biden », a-t-il ajouté, faisant référence au président qui s’est retiré de la course le 21 juillet.

Cela n’a fait qu’accroître l’enthousiasme de Michaels. « Lorne était comme un chien avec un os », a déclaré Carvey. « Il dit toujours : ‘Tu vas sortir. Peut-être que tu apparaîtras comme un fantôme ou quelque chose du genre.’ Il voulait juste que je sorte de toute façon. Alors je suis sorti. »

Carvey a ensuite expliqué comment son expérience de cultiver une impression de Biden sur son podcast a contribué à éclairer la performance qu’il a donnée. SNL. « J’ai eu cette vision de Biden que j’ai développée dans cette émission », a-t-il déclaré. « Je voulais juste rencontrer le [SNL] écrivains, et donc ils ont dit bien. Alors je suis entré mardi pendant environ une demi-heure et je leur ai juste fait passer les crochets Biden, la marche Biden, « Je ne peux pas croire que ce n’est pas du beurre », tout ça. »

Le comédien n’était pas sûr que l’équipe de rédaction tiendrait compte de ses idées pour l’impression. « Ils sont vraiment gentils et je ne savais pas ce qu’ils en penseraient », a-t-il déclaré. Cependant, le lendemain, il fut ravi de découvrir que les scénaristes « avaient à peu près tous mis » les concepts de Carvey dans le scénario. « Nous avons collaboré le reste de la semaine, et ils ont été tout simplement cool. Ils m’ont vraiment permis de faire le Biden que je voulais faire. »

Carvey a également noté que l’une des lignes les plus mémorables de ses débuts avec Biden ne figurait pas dans le plan initial du croquis. « Nous ne l’avons pas vraiment inclus dans le scénario parce que je ne sais même pas si je leur ai dit ce qui est devenu un slogan : ‘Et devinez quoi ? Et au fait, le fait est que' », a-t-il expliqué. . « Alors je l’ai improvisé lors de la lecture. Je l’ai juste lancé plusieurs fois parce qu’il était fluide, et j’ai bien ri. »

L’apparente improvisation de Carvey a surpris certains de ses collaborateurs les moins expérimentés. « Les membres actuels du casting sont tous des gens adorables », a-t-il déclaré. « Ils sont jeunes et tout. Ils disent : ‘Je ne savais pas qu’on pouvait improviser lors de la lecture !' »

Dana Carvey dans le rôle de Joe Biden, Maya Rudolph dans le rôle de Kamala Harris et Jim Gaffigan dans le rôle de Tim Walz dans les coulisses du « Saturday Night Live ».

Rosalind O’Connor/NBC



Carvey a également déclaré qu’il envisageait d’ajouter des références plus inattendues à la culture pop dans ses divagations en tant que Biden. « J’ai dit, vous savez, ‘Les riches paient leur juste part – Sharon Stone, Stone Temple Pilots, Emma Stone, Fred Flintstone' », a-t-il déclaré. « Et puis je lui ai fait dire ‘Yabba dabba dabba doo !' »

Michaels n’était pas fan de ce dernier détail. « Je n’y pensais pas, mais Lorne – en fait, je lui accorde du mérite – il est venu et a dit : ‘Je ne sais pas pour le Yabba dabba doo.' », se souvient Carvey. Il a déclaré que Michaels avait noté: « Cela ne ressemble pas à Biden. J’aime mieux » Je ne peux pas croire que ce n’est pas du beurre « . »

Carvey reviendra pour plus de matériel sur Biden tout au long SNLC’est la 50e saison. Écoutez l’épisode complet de Voler sur le mur au-dessus de.