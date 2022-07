Dana Carvey dépoussière ses impressions sur Biden et Trump tout en hébergeant “Jimmy Kimmel Live”: “Allez, mec!”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’hôte invité de “Jimmy Kimmel Live”, Dana Carvey, a dépoussiéré ses impressions du président Biden et de l’ancien président Trump cette semaine pour imaginer à quoi ressemblerait un autre débat si les deux hommes se rencontraient à nouveau en 2024.

L’ancien de “Saturday Night Live” et maître impressionniste a rapidement basculé entre des lunettes d’aviateur et une perruque blonde alors que l’acolyte de Kimmel, Guillermo, posait des questions.

Interrogé sur ce qui rend quelqu’un présidentiel, Carvey en tant que Biden plissant les yeux a répondu: “Vous avez un grand sourire, une poignée de main honnête, quelques gars des services secrets nourris au maïs et agitez vos bras et vos jambes comme le style” Week-end chez Bernie ” , allez ! Alors les gens savent que tu es toujours en train de donner des coups de pied, “Je dois travailler avec Kamala Harris – Harrison Ford, pardonnez-moi, Henry Ford, excusez-moi, Machine Gun Kelly, allez!”

En tant que Trump, Carvey a dit à Guillermo “Ne sois pas impoli. Tu étais gentil, maintenant tu n’es plus si gentil” avant de prendre la tangente sur la façon dont lui et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un ont obtenu du yogourt glacé ensemble la semaine dernière à Mar- a-Lago.

“Il aime la vanille et le chocolat ensemble”, a déclaré le faux Trump à propos du choix de yogourt tourbillon de Kim.

En répondant à une question sur les prix élevés de l’essence, Carvery en tant que Biden a appelé Guillermo “Gustavo” et “amigo” et a affirmé que les gens n’avaient pas besoin de stations-service pour obtenir de l’essence.

“Les stations-service servent à vendre des magazines de boissons gazeuses et de nudité.”

Son Trump a noté que les gens disent que l’essence est “de la merde de dinosaure”.

“C’est ce que c’est, je ne sais pas. Nous en avions tellement – du caca de T-Rex. Vous le mettez dans votre réservoir, vous conduisez comme si vous ne le croiriez pas.”

Son Biden s’est un peu égaré lorsqu’on lui a demandé en quoi ses quatre deuxièmes années au pouvoir différaient des premières.

“Allez, numéro un, la première partie. Vous connaissez le problème, allez, les gars. Numéro deux,” continua-t-il avec un rire tonitruant, “le numéro deux est, en fait, la deuxième partie. Ce n’est pas sorcier, Allez ! Numéro deux et demi, plus de la deuxième partie. Écoutez très attentivement, les gars. Plus de la deuxième partie”, a-t-il souligné lentement. “Et numéro sept, ouais ! Je sais comment faire la septième partie. Pardonnez-moi, c’est un doux chagrin, pardon aux États-Unis Miley Cypress, les cyprès, le changement climatique. Allez, mec !” bégaya-t-il légèrement.

Le faux Trump a répondu à la question en disant qu’il aurait une “meilleure épouse”, ajoutant : “Nous recherchons beaucoup de candidats !”

Enfin, en tant que Biden, il a déclaré que s’il était réélu, chaque enfant “obtiendrait un yo-yo et un bocal pour garder les grenouilles”.

En tant que Trump, il a annoncé que son nouveau colistier était un cobra venimeux qu’il a nommé Hillary. “En conclusion, que Dieu me bénisse !”

Guillermo a conclu que les deux candidats avaient perdu le débat et que l’Amérique était “f—ed!”

Plus tôt, dans son monologue du lundi, Carvey a fait une impression de Biden en tant que président “endormi et doux grand-père”, ce qui, selon lui, est ce que les gens voulaient après Trump.

“Parce que lorsqu’il est sorti pour la première fois, il était comme un grand-père apaisant qui vous offrait un caramel au beurre de son porte-monnaie”, a déclaré l’humoriste au public.

“Il répétait toujours cette histoire:” J’ai grandi à Scranton, en Pennsylvanie “”, a-t-il déclaré, se faisant passer pour Biden, enlevant ses lunettes et plissant les yeux. “Mon père a perdu son emploi ! Sans blague, je ne plaisante pas ici !”

Carvey a noté que personne ne penserait que c’était une blague.

Il a fait valoir qu’après quelques années au pouvoir, Biden était devenu un peu plus “fougueux”.

“Il chuchote en quelque sorte, puis il crie. Je pense que c’est un geste merveilleux”, a-t-il déclaré au public.

La star de “Wayne’s World” a dévoilé pour la première fois l’impression de Biden lorsqu’il était l’invité de “The Late Show with Stephen Colbert” l’année dernière.