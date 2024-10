Dana Carvey a appris l’impression de Jennifer Coolidge à la dernière minute pour « SNL »

Dana Carvey a appris à rester agile chaque semaine Samedi soir en direct Saison 50.

Deux semaines auparavant, il avait pensé à une manigance imprévue de glace mettant en vedette Maya Rudolph, et la semaine dernière, l’imitateur de Joe Biden a été choisi comme sosie de dernière minute de Jennifer Coolidge pour un sketch mettant en vedette Chloe Fineman et Ariana Grande. C’était un concert qu’il appréciait, même s’il n’en comprenait peut-être pas les éléments absurdes.

« C’était une sorte de sketch acide et ésotérique », Carvey a déclaré lors d’un récent épisode de son Supermouche podcast co-animé avec David Spade. « Je ne comprends toujours pas très bien, mais c’était amusant. »

Il a raconté qu’il n’était jamais apparu en travesti auparavant, sans compter ses précédentes SNL apparence comme Dame de l’église. « Ils me l’ont lancé jeudi soir, et je pensais juste que, dans ma tranche d’âge, je n’avais jamais vraiment été travesti parce que Church Lady, quoi que vous pensiez qu’elle est, il n’y a pas de rouge à lèvres », a-t-il déclaré.

Dans le sketch acclamé de la semaine dernière, intitulé « Maybelline », l’animatrice Grande et la star Fineman ont un Coolidge-off alors qu’ils usurpent un faux produit de rouge à lèvres dont le titre devient de plus en plus alambiqué et tordant. Alors qu’ils se reflètent, Fineman ouvre un troisième panneau pour vérifier son reflet, révélant un Coolidge auparavant endormi à Carvey.

« Puis ils m’ont expliqué le personnage, c’était comme un Blanc comme neige chose ou quelque chose comme ça, que ma Jennifer Coolidge était coincée dans le miroir depuis des centaines d’années, m’a dit Chloé », a déclaré Carvey.

« Dieu merci, vous avez ouvert le miroir, je suis coincé ici depuis des années », s’exclame Coolidge de Carvey dans le sketch, alors que le trio s’applique agressivement au « Super Stay Longwear Liquid Lip Color » de Maybelline.

« Je savais avec désinvolture que les publicités pour les rouges à lèvres comportent de longues phrases », a déclaré Carvey. « Lèvre, lèvre, couleur des lèvres de Maybelline, couleur, lèvres, lèvre spéciale, lèvre. »

Pendant le podcast, Carvey a inclus un vidéo des coulisses extrait de lui répétant des lignes dans les coulisses en toute glamour, qu’il a posté sur son Instagram plus tôt cette semaine. Dans le clip, filmé par l’ancien SNL On voit son coéquipier Jon Lovitz, l’acteur et comédien, parler de lignes sur le maïs qui ne se retrouvent pas réellement dans le sketch final.

« Entre la tenue vestimentaire et l’air, pour le temps, ils ont dû supprimer environ quatre battements », a expliqué Carvey, revêtant sa meilleure voix Coolidge. « La première était que nous mangions du maïs. C’était beaucoup plus sauvage, mais c’était incroyable. C’était juste un non-sequitur du genre : « Hé. Ouah. Mangeons du maïs. Ils ont soudain du maïs. « Puis-je avoir votre maïs ? »