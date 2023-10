Dana Brown a fait sortir Chris Young de l’université. Maintenant, leurs équipes jouent pour un fanion

HOUSTON – Dana Brown a fait ce que la plupart des éclaireurs de la région ne feraient pas. Il a passé le printemps 2000 à repérer des joueurs amateurs à travers le Nord-Est en tant que dépisteur régional des Pirates de Pittsburgh. Un lanceur de Princeton a piqué son intérêt mais s’est révélé difficile à vendre à l’ensemble de l’organisation.

Chris Young mesurait 6 pieds 10 pouces et partageait son temps entre deux sports. En tant que basketteur, il a patrouillé la peinture en tant que centre et a établi à deux reprises le record de Princeton en une seule saison pour les tirs bloqués. Il a utilisé trois lancers sur le diamant. Aucun n’a dépassé 92 mph. Les adversaires ne pouvaient toujours pas les atteindre.

Young maîtrisait l’extension avant que le baseball ne l’adopte comme un véritable attribut. Brown a remarqué à quelle vitesse la vitesse piétonne du lanceur s’est glissée sur les frappeurs, mais il ne semblait pas que certains autres membres de l’organisation de Pittsburgh comprendraient son sentiment. Brown a convoqué Mickey White, le directeur du dépistage de Pittsburgh, à Princeton pour le voir en personne.

« Peu de scouts (de la région) ont fait venir leur directeur de dépistage, mais j’ai fait venir mon directeur de dépistage, a déclaré Brown. «Je me suis dit ‘Hé, ce gars ne lance pas fort, mais il sort et les frappeurs ne le mettent pas en place.’ Je pense que certains scouts locaux disaient : « Mec, tu as amené ton directeur de scoutisme pour voir ce type ? »

White a regardé le lanceur nerveux jouer exactement comme Brown l’avait annoncé. En juin de cette année-là, les Pirates ont choisi Young 89e au classement général.

« Nous l’avons eu au troisième tour », a déclaré Brown, « et je l’ai signé. »

Avant de devenir directeur général des Astros, Brown a repéré et signé un groupe de futurs grands joueurs. Celui-ci se situe désormais entre son équipe et un voyage aux World Series.

Vingt-trois ans après leur première rencontre, Brown et Young sont les architectes des deux participants aux American League Championship Series, complétant ainsi une révolution détournée dans le monde du baseball.



Chris Young célèbre après que les Texas Rangers ont remporté le troisième match de l’ALDS contre les Orioles de Baltimore. (Tony Gutiérrez / AP)

« Certes, j’étais un peu un gros poisson dans un petit étang », a déclaré Young cette semaine. « L’Ivy League n’est peut-être pas un endroit traditionnel pour trouver des joueurs des ligues majeures. Mais évidemment, Dana a vu quelque chose en quoi il croyait et je lui suis reconnaissant de l’avoir fait.

Après que les Pirates l’aient choisi en 2000, Young a disputé 13 saisons dans les ligues majeures pour cinq équipes différentes. Un passage au bureau du commissaire a précédé son mandat de directeur général des Texas Rangers, au cours duquel il a orchestré une refonte totale.

«J’ai le plus grand respect pour lui. Il est arrivé et n’a pas peur d’agir. Il a commencé à recruter des gars tout de suite et nous savions que le Texas allait être compétitif. Je sais comment va Chris. Je savais qu’il était compétitif et ces gars n’allaient pas abandonner », a déclaré Brown.

« Je savais qu’ils allaient faire tout ce qu’ils devaient faire pour essayer de gagner parce que c’est comme ça qu’est Chris Young. »

Young n’est resté à Princeton que deux saisons. Il a remporté à l’unanimité le titre de recrue de l’année de l’Ivy League au baseball et au basket-ball. Il a également participé à toutes les conférences dans les deux sports en deuxième année, mais le baseball présentait un avenir meilleur.

Brown, alors âgé de 33 ans, couvrait tout le nord-est pour les Pirates. Il vivait dans le New Jersey, faisant de Princeton un endroit idéal pour recruter, même si l’école produit rarement des talents des ligues majeures. Young est l’un des six grands joueurs de l’institution Ivy League. Selon Baseball-Reference, aucun ancien Tigre n’a accumulé plus de victoires dans les ligues majeures que le remplacement.

«Je savais juste qu’il lançait le ballon si loin devant qu’il se retrouvait sur les frappeurs. Je n’ai jamais utilisé le mot « extension », j’ai juste dit qu’il prenait l’avantage », a déclaré Brown. «Il a lancé essentiellement à 89-92 (mph), avait un petit curseur et un assez bon changement. C’était vraiment un gars à trois lancers et ils ne pouvaient tout simplement pas le frapper.

Selon Brown, pour recruter des joueurs à l’époque, il fallait que les dépisteurs se rendent dans les maisons. Brown se souvient d’être allé chez Young’s à Highland Park, une banlieue de Dallas, pour mettre fin à une situation contractuelle complexe.

Young n’a signé son premier contrat qu’en septembre de la même année, lorsque les Pirates ont écrit pour assurer qu’il pourrait terminer ses études à Princeton avant de devenir joueur de baseball à plein temps.

« C’était celui qui n’était pas négociable », a déclaré Young à propos de l’obtention de son diplôme. «J’avais deux ans pour obtenir un diplôme à Princeton et je n’allais pas m’en éloigner. Nous allions devoir négocier un moyen pour que je vienne à l’entraînement de printemps pour les vacances de printemps, je ferai mon rapport six semaines plus tard, je commencerai la saison un peu tard, je terminerai la saison des ligues mineures parce que l’école commence tard , mais à l’automne, j’allais retourner à l’école et me présenter à l’entraînement de printemps l’année suivante.

« C’était une signature compliquée. Ce n’était pas une décision simple et facile.

Young a reçu une prime à la signature de 1,65 million de dollars – identique au choix de première ronde de Pittsburgh la même année.

« Nous avons fait preuve de créativité. Il a reçu beaucoup d’argent. Il ne s’agissait pas d’argent de troisième tour », a déclaré Brown. « Nous l’avons surpayé et nous lui avons permis de terminer ses études. Nous l’avons surpayé sur la base des recommandations qu’ils recommandaient à l’époque.

Le mandat de Young à Pittsburgh a duré deux saisons. L’équipe l’a échangé aux Expos de Montréal en décembre 2002. Les Expos ont utilisé la contribution de leur nouveau directeur du dépistage – Brown – pour finaliser l’échange.

« Je pensais juste qu’il allait devenir un très bon lanceur et avoir une carrière décente, mais bien sûr, quand il a quitté le baseball et est entré au bureau du commissaire, je n’ai pas été surpris », a déclaré Brown. « Ce type est un très bon être humain, vraiment intelligent. Je n’ai pas été surpris qu’il reste dans le match.

Young a été échangé deux fois de plus avant de faire ses débuts dans les ligues majeures avec les Rangers en 2004. Il a lancé 1 279 2/3 de manches dans les ligues majeures avec une MPM de 3,95. Après avoir quitté Montréal, Brown a accepté deux autres emplois avec les Blue Jays de Toronto et les Braves d’Atlanta avant que Houston ne l’embauche en janvier pour sa première chance en tant que directeur général.

Tous deux ont remporté une Série mondiale en cours de route – Brown avec les Braves d’Atlanta 2021 et Young avec les Royals de Kansas City 2015. Un autre pourrait se profiler à l’horizon, si l’un parvient à vaincre l’autre.

« C’est un moment de fierté pour moi parce que je l’ai signé », a déclaré Brown. « Mais c’est assez intrigant de voir comment la vie du baseball, comment vous vous croisez et que vous finissez par vous affronter à la fin. »

(Photo du haut de Dana Brown : Troy Taormina / USA Today)