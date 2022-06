Dan Yergin sur la baisse des prix du pétrole malgré un approvisionnement serré et les tensions avec la Russie

L’expert en énergie Dan Yergin a déclaré qu’il y avait deux raisons pour lesquelles les prix du pétrole avaient chuté au cours du mois dernier malgré un marché toujours tendu : la Fed et la guerre de la Russie en Ukraine. Les prix du pétrole ont augmenté depuis l’année dernière, atteignant des sommets après que la Russie a lancé une guerre non provoquée contre l’Ukraine. Mais depuis la fin mai, le Brent est passé de plus de 120 dollars le baril à la dernière transaction à environ 109 dollars, soit environ 10 % de moins. Les contrats à terme West Texas Intermediate ont chuté de plus de 9% au cours de la même période. Yergin, vice-président de S&P Global, a déclaré que la Réserve fédérale américaine choisissait de s’attaquer à l’inflation même au risque de faire basculer l’économie dans une récession, et c’est « ce qui se fraye un chemin dans le prix du pétrole ». Mercredi, le président de la Réserve fédérale Jérôme Powell a déclaré aux législateurs que la banque centrale était déterminée à faire baisser l’inflation, même s’il a reconnu qu’une récession pourrait survenir. Parvenir à un « atterrissage en douceur », dans lequel la politique se resserre sans circonstances économiques graves telles qu’une récession, sera difficile, a-t-il déclaré.

« L’autre côté … c’est que Vladimir Poutine a élargi la guerre d’une guerre sur le champ de bataille en Ukraine à une guerre économique en Europe, où il essaie de créer des difficultés qui briseront la coalition », a déclaré Yergin à « Squawk Box Asia » de CNBC sur Vendredi. La Russie a limité les approvisionnements en gaz vers l’Europe via le gazoduc Nord Stream 1 et réduit les flux vers l’Italie. Moscou a coupé l’approvisionnement en gaz de la Finlande, de la Pologne, de la Bulgarie, du Danemark Orstedentreprise néerlandaise GasTerra et le géant de l’énergie Shell pour ses Contrats allemandsdans le cadre d’un litige de paiement de gaz contre roubles. Ces actions ont attisé les craintes d’un hiver difficile en Europe. Les autorités de la région se bousculent maintenant pour remplir le stockage souterrain avec des approvisionnements en gaz naturel.

Question de la demande chinoise de brut

Yergin a déclaré que les perspectives de la demande pour la Chine, le plus grand consommateur de pétrole au monde, sont également incertaines. La Chine a lentement rouvert des parties du pays qui ont été récemment verrouillées en raison de pics dans les cas de Covid. c’est vague la rapidité avec laquelle les entreprises chinoises pourront rebondir après ces restrictions à l’activité économique.

De nombreux économistes s’attendent désormais à une lente reprise en raison de variantes beaucoup plus transmissibles, d’une croissance plus faible et de moins de mesures de relance gouvernementales. L’ampleur de la reprise et de la réouverture aura un impact sur la demande de pétrole, mais cette incertitude a « [oil] prix d’aller plus haut », a déclaré Yergin.

L’offre va-t-elle reprendre ?