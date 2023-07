Dan Wootton nie les allégations et affirme qu’il est victime d’une « campagne de diffamation » – mais admet qu’il a fait des erreurs de jugement

DAN Wootton a nié les allégations portées contre lui par un ex-partenaire et a affirmé qu’il était victime d’une « campagne de diffamation ».

Le journaliste, 40 ans, a ouvert mardi son émission GB News Dan Wootton Tonight en disant aux téléspectateurs que toutes les allégations criminelles portées contre lui ces derniers jours étaient « tout simplement fausses », mais a admis que des erreurs de jugement avaient été commises.

Hier soir, Dan Wootton a déclaré que toutes les allégations criminelles portées contre lui étaient « tout simplement fausses » Crédit : GB News

Un rapport de Byline Times lundi a affirmé que le comportement présumé s’était produit au cours d’une décennie.

Abordant les affirmations hier soir, Wootton a déclaré: «En tant que journaliste, je me sens mal à l’aise d’être l’histoire, mais je vous ai toujours promis que cette émission n’a aucune tournure, aucun parti pris et aucune censure, donc je vous dois d’aborder cela.

« Ces derniers jours, j’ai été la cible d’une campagne de diffamation par des joueurs infâmes avec une hache à broyer.

« Notamment par un ex-partenaire dont j’ai déjà été abusé et qui a fait campagne pour détruire ma vie.

« Dans le passé, il m’a écrit en avouant être un ‘psychopathe’ et j’ai vu cela de première main.

« J’ai été contraint de signaler son comportement et ses menaces à la police, ils enquêtent maintenant. »

Wootton, un ancien journaliste du Sun, a déclaré que son ex-petit ami avait créé « l’histoire fausse » et travaillait avec une organisation pour fermer GB News.

Le présentateur né en Nouvelle-Zélande a également déclaré qu’il se rendait compte qu’il « ouvrait les portes de l’enfer » en s’exprimant.

Il a ajouté: « D’autres insultes innommables ont été proférées.

« Comme tous les êtres humains faillibles, j’ai commis des erreurs de jugement dans le passé, mais les allégations criminelles portées contre moi sont tout simplement fausses.

«Je ne voudrais rien de plus que répondre à ces fausses allégations, mais sur les conseils de mes avocats, je ne peux pas commenter davantage.

« Je reconnais que je suis une figure polarisante et en m’exprimant ainsi, j’ouvre les portes de l’enfer sur ma vie.

« Mais les médias sociaux sont devenus une course vers le bas. »

Certaines des allégations auraient eu lieu pendant une période où Wootton travaillait au journal The Sun.

Wootton, un ancien journaliste du showbiz de News Of The World, désormais fermé, a rejoint The Sun en 2013 avant de rejoindre GB News en 2021.

Il est désormais également chroniqueur pour MailOnline.

News UK, propriétaire du journal The Sun, a déclaré qu’il examinait les allégations.

Un porte-parole a déclaré: «Nous examinons les allégations formulées ces derniers jours. Nous ne sommes pas en mesure de faire d’autres commentaires à ce stade. »

L’éditeur de MailOnline, DMG Media, enquête également et a déclaré: « Nous examinons les allégations formulées ces derniers jours. Nous ne sommes pas en mesure de faire d’autres commentaires à ce stade. »

GB News a déclaré qu’il n’avait aucun commentaire pour le moment.