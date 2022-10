Dan Wieden, l’icône de la publicité derrière la campagne “Just Do It” de Nike, est décédé

Dan Wieden, cofondateur de l’agence de publicité Wieden and Kennedy, est décédé vendredi à l’âge de 77 ans.

Wieden était surtout connu pour avoir imaginé le slogan emblématique “Just Do It” de Nike.

Son agence de publicité était connue pour sa culture décalée et son travail primé pour des marques célèbres.

Dan Wieden, la légende de la publicité à l’origine de nombreuses publicités primées pour des marques emblématiques, est décédé vendredi à l’âge de 77 ans, a annoncé samedi sa société.

Wieden a cofondé l’agence de publicité Wieden and Kennedy, basée à Portland, Oregon, avec son défunt partenaire David Kennedy en 1982. L’agence a ensuite lancé des campagnes publicitaires célèbres pour des entreprises comme McDonalds, Bud Light et Old Spice. Mais ils étaient surtout connus pour avoir aidé une certaine entreprise de baskets à devenir l’une des marques les plus reconnaissables au monde. “Just Do It” de Nike a été imaginé par Wieden et est apparu pour la première fois dans une publicité télévisée pour la marque en 1988.

“Merci Dan, d’avoir ouvert grand les portes pour que les gens réalisent leur plein potentiel”, a déclaré le compte Twitter de Wieden et Kennedy dans un message annonçant sa mort. “Tu vas tellement nous manquer.”

La cause du décès n’était pas immédiatement claire. Dans une nécrologie fournie à Insider, la société a déclaré que Wieden était mort “paisiblement avec sa femme à ses côtés” à son domicile de Portland.

Wieden and Kennedy, l’une des agences de publicité les plus connues au monde, était connue pour ses culture de travail décalée et est l’une des entreprises les plus recherchées pour lesquelles travailler dans l’industrie. L’entreprise est également connue pour rechercher des perspectives uniques en embauchant des personnes extérieures à l’industrie de la publicité. Matt O’Rourke, ancien directeur créatif de l’agence, a déclaré que Wieden avait un jour expliqué cette approche en demandant : “Pourquoi embaucherais-je des publicitaires ?”

