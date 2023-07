Dan Walker révèle pourquoi il ne travaillera jamais le dimanche en disant « Je me sens très privilégié »

DAN Walker a dévoilé son horaire de travail après avoir quitté la BBC.

Le journaliste et présentateur populaire de 46 ans, qui est un fervent chrétien, a partagé l’impact de sa foi sur ses heures de travail.

Getty

Le favori de la télévision, Dan Walker, a révélé son horaire de travail enviable[/caption] Pennsylvanie

La star est apparue sur Strictly Come Dancing en 2021[/caption]

Dan a expliqué qu’il ne travaillait pas le dimanche en raison de ses croyances religieuses.

En discutant avec Yours Magazine du fait de ne pas travailler le dimanche, il a déclaré : « Cela a toujours été quelque chose auquel j’ai essayé de m’en tenir, et je me sens très privilégié d’avoir le travail que je fais. »

Il a ensuite plaisanté: « Les gens continuent de m’employer pour une raison quelconque. »

Dan a précédemment révélé qu’il allait à l’église chaque semaine et refusait de travailler le dimanche.

Pour cette raison, il a dû « refuser des emplois incroyables ».

Il a déclaré en 2021 : « Je suis chrétien depuis longtemps et ma foi a toujours été très importante pour moi.

« C’est au centre de qui je suis, de ce que je pense, de ce que je fais.

«Je sais que les gens disent beaucoup que je ne travaille pas le dimanche, mais cette industrie peut englober tout si vous le permettez. J’ai refusé des tas d’emplois incroyables à cause de cela.

Pendant ce temps, le favori de la BBC s’est associé à la présentatrice Helen Skelton pour une nouvelle émission de Channel 5.

Helen et Dan parcourront le premier et le meilleur sentier longue distance de Grande-Bretagne, The Pennine Way, pour leur nouveau spectacle Pennine Adventure.

L’ancien duo Strictly Come Dancing a déjà commencé le tournage et la série en quatre parties de Channel 5 devrait sortir en août.

Dan et Helen vont s’immerger dans le paysage rural et essayer des activités d’aventure physiques stimulantes, ainsi qu’explorer la campagne.

Ils rencontreront également et entendront des histoires personnelles de la population locale pour réfléchir sur la vie passée et contemporaine de la Grande-Bretagne.

Dan s’est éloigné de BBC Breakfast et du diffuseur l’année dernière pour passer à Channel 5 – après avoir dirigé l’émission phare pendant six ans.

Pennsylvanie

Dan et sa partenaire de danse professionnelle Nadiya Bychkova pendant les répétitions[/caption]