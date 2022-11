Dan Walker révèle les co-stars de BBC Breakfast à qui il ne parle plus après son passage à Channel 5

DAN Walker a révélé les co-stars de BBC Breakfast à qui il ne parle plus après son passage à Channel 5.

Le journaliste de 45 ans a quitté BBC Breakfast en mai après six ans pour un nouveau rôle à Channel 5.

Il a d’abord animé l’émission aux côtés de Louise Minchin, avant de s’associer à Sally Nugent après que Louise ait quitté le programme.

Bien qu’il se soit dirigé vers une chaîne rivale, Dan a déclaré qu’il était toujours en contact avec nombre de ses anciens collègues.

S’adressant au Daily Star, il a déclaré: “Je parle toujours à Sally et Carol [Kirkwood] beaucoup.

“J’ai vu Louise [Minchin] aux National Television Awards la semaine dernière ou avant-hier.

“Je pense en particulier que lorsque vous vous levez à cette heure-là le matin avec des gens, vous formez une amitié très forte.”

Il a omis de mentionner s’il entend toujours le correspondant sportif Mike Bushell ou les autres présentateurs de BBC Breakfast Charlie Stayt ou Naga Munchetty, qui ont animé l’émission ensemble à des jours différents de Dan.

Pendant ce temps, Dan a été critiqué par les téléspectateurs de Who Wants to be a Millionaire ce week-end pour ne pas savoir où se trouve Sandringham.

On lui a demandé : « La résidence royale Sandringham House est la plus proche de laquelle de ces villes ? et ses options étaient Brighton, Bristol, Norwich ou York.





Bien qu’il ait été journaliste à la télévision nationale et qu’il ait fait des reportages dans tout le pays au cours de sa carrière, Dan ne le savait pas, et quand Jeremy a dit qu’il pensait que Dan aurait couvert beaucoup d’histoires à partir de là, Dan a répondu : « Je ne suis jamais allé à Sandringham. .”

Il a ensuite décidé d’utiliser sa demande au public, 59% ayant choisi Norwich.

Il a décidé d’aller avec Norwich comme réponse finale, qui s’est avérée correcte et il a obtenu 16 000 £.

Cependant, les téléspectateurs de Millionaire n’ont pas tardé à critiquer Dan pour son manque de connaissances géographiques.

L’un d’eux a écrit sur Twitter : “Dan Walker ne savait pas que Norwich était plus proche de Sandringham que Bristol, Brighton ou York et c’est un journaliste !”

Un autre a tweeté: “Je ne peux pas croire qu’un journaliste de la BBC ne savait pas que Sandringham était à Norfolk #whowhatstobeamillionaire #danwalker.”

Un troisième a ajouté : « Quel #plonkeur ! #Dan Walker. Ne sachant pas que #Norwich était la ville la plus proche de #Sandringham.

