Dan Walker révèle des “appels téléphoniques secrets” avec Helen Skelton de Strictly alors qu’il partage des conseils de danse avec la star

Le présentateur de CHANNEL 5, Dan Walker, a révélé qu’il avait eu des entretiens de motivation secrets avec Helen Skelton pour l’aider à traverser Strictly Come Dancing.

La journaliste d’actualités et de sport est apparue dans la série 2021 de l’émission de danse de la BBC, arrivant à la cinquième place aux côtés de sa partenaire professionnelle, Nadiya Bychkova.

Helen et Gorka ont obtenu leur meilleur score à ce jour avec le thème de Charleston à Blue Peter

Il sait donc exactement ce que traverse Helen, qui est actuellement dans l’émission avec Gorka Marquez, et est là pour lui prêter l’oreille quand elle en a besoin.

S’adressant à Daily Star, Walker a révélé: “Je connais très bien Helen Skelton et je lui ai beaucoup parlé et je pense qu’il a été fantastique et je lui ai dit qu’elle serait là pendant un certain temps.”

“Elle m’a appelé la semaine avant de continuer et je lui ai dit ‘tu dois y aller les yeux grands ouverts'”, a-t-il ajouté.

On dirait que ses discours d’encouragement lui font du bien aussi – avec sa performance la semaine dernière qui lui a valu le meilleur score à ce jour.

Revenant à ses racines, Helen a rendu hommage à Blue Peter avec un Charleston sur la chanson thème dans le cadre des célébrations du 100e anniversaire de la BBC.





La performance leur a garanti une place continue dans la série.

Cette semaine, c’est le spectacle annuel d’Halloween, et Helen et Gorka interpréteront un foxtrot sur le petit chaperon rouge de Sam the Sham and The Pharaohs.

Par respect pour sa foi chrétienne, Walker et Nadiya ont opté pour une approche plus amusante de la semaine thématique l’année dernière, ignorant les images gothiques et les décorations fantasmagoriques pour exécuter une routine mémorable à Rock Lobster par les B52.

Strictly Come Dancing se poursuit samedi à 18h30 sur BBC One.

Helen va de mieux en mieux dans la compétition