Dan Walker de Strictly dit que le spectacle est un “concours de popularité” et non un concours de danse car il nomme un gagnant “imparable”

DAN Walker a insisté sur le fait que Strictly Come Dancing est un “concours de popularité” car il a nommé sa vedette de la série.

L’ancien animateur de BBC Breakfast, Dan, 45 ans, a participé à l’émission l’année dernière – avec sa partenaire professionnelle Nadiya Bychkova – et a raté de peu la demi-finale.

Bbc

Bbc

Il pense que Hamza est “imparable” cette année et ira jusqu’au bout[/caption]

Le programme BBC1 a été critiqué alors que l’ancien footballeur Tony Adams continue de réussir malgré les commentaires négatifs des juges.

Dan a dit : « Eh bien, ce n’est pas un concours de danse, n’est-ce pas ?

“C’est à moitié un concours de popularité, c’est une émission de divertissement et peu importe à quel point vous êtes bon sur la piste de danse, vous devez vous connecter avec le public.”

Et Dan a partagé ses réflexions sur les raisons pour lesquelles Tony est si populaire auprès de certains téléspectateurs, en disant au Mirror : « Écoutez, en tant que personne qui n’était pas le meilleur danseur, je peux reconnaître quelqu’un qui n’était pas non plus le meilleur danseur du monde – il est brillant. à regarder et c’est un divertissement fantastique.

Le week-end dernier, une campagne du forum des fans d’Arsenal visant à faire accéder Tony à la finale a été découverte.

Le groupe compte 100 000 membres et, avec les gagnants de l’année dernière, Rose Ayling-Ellis et Giovanni Pernice, qui ont obtenu 55 000 votes du public, on pense que les patrons craignent de plus en plus que Tony ne remporte même l’émission.

L’organisateur du groupe a déclaré au Mail On Sunday: “Tony est notre capitaine et notre idole, et il a besoin de nous maintenant, nous demandons donc à tous nos membres de télécharger leurs votes et d’utiliser les trois pour l’amener à la finale, et gagner.”

Mais Dan pense que quelqu’un d’autre ira jusqu’au bout cette année – Hamza Yassin de Countryfile.





Il a dit: “Il y a de très bons danseurs mais Hamza est imparable, il va gagner.”