Dan Walker a parlé du moment où il a été limogé par talkSPORT alors qu’il avait présenté des excuses pour l’incident.

L’animateur de BBC Breakfast, âgé de 43 ans, a déclaré qu’il se frayait un chemin dans le monde des médias et cherchait à se forger une carrière à la radio à l’âge de 20 ans.

Alors qu’il est maintenant un habitué du matin sur Auntie Beeb, il fut un temps où son avenir à la télévision et à la radio semblait très incertain.

Le papa de trois enfants a parlé des débuts de sa carrière et a déclaré qu’il avait raté son émission sur talkRADIO, un matin, et que le contrôleur de la station l’avait appelé par la suite pour lui dire qu’il avait été «limogé» en tant que présentateur.







(Image: BBC)



S’adressant à l’Express, Dan a révélé qu’il était arrivé avec une heure et demie de retard pour son travail et qu’il s’était «excusé à profusion» pour les circonstances indépendantes de sa volonté.

Il a déclaré qu’il avait un contrat de deux semaines avec la station à l’époque et qu’un incident terroriste dans la capitale l’avait empêché de se rendre au travail.

Dan faisait la navette depuis Liverpool à l’époque et il a déclaré que la police lui avait barré le chemin, ce qui lui avait fait manquer son émission.







(Image: WENN)



Dan a déclaré: « Je n’ai jamais été licencié que d’un emploi. C’était il y a des années, quand j’avais 20 ans ou quelque chose comme ça.

«J’ai été limogé par talkSPORT le troisième jour de mon travail. Il y a eu un incident terroriste à Londres – une alerte à la bombe.

« Je vivais à Liverpool à l’époque et je devais conduire tous les jours. »

Il a poursuivi: «Le troisième jour, je conduisais et la police est venue devant moi et a dit que la route était fermée.

« J’étais en retard d’une heure et demie pour le programme. »

Dan a dit que le contrôleur de la station ne «l’avait pas cru» lorsqu’il avait expliqué ce qui s’était passé.







(Image: Getty Images)



Il a poursuivi: « Le contrôleur m’a téléphoné le lendemain matin et m’a dit: » Ne vous embêtez pas à venir aujourd’hui. Vous êtes limogé. «

« Ils avaient déjà fait 45 minutes du programme dont je m’excusais abondamment. »

Heureusement pour Dan, ce revers ne l’a pas empêché de se forger une formidable carrière à la télévision et anime désormais l’émission de petit-déjeuner sur la BBC depuis près de cinq ans.

Il n’a pas l’intention de partir non plus, en disant: « Si vous m’aviez dit quand j’ai commencé que je ferais quatre ans et demi, j’aurais dit: » Ne soyez pas idiot. » Mais j’aime vraiment ça.

« J’adore travailler avec Louise [Minchin], J’aime les matins et j’adore le défi. «

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.