Dan Walker banni de Channel 5 alors qu’il révèle une gaffe embarrassante

DAN Walker a révélé qu’il avait été empêché d’entrer dans les bureaux de Channel 5 après qu’un agent de sécurité ne l’ait pas reconnu.

Le diffuseur est le nom vedette de la chaîne après avoir été transféré de la BBC dans le cadre d’un gros contrat d’argent plus tôt cette année.

Instagram/@mrdanwalker

Dan Walker a été temporairement interdit d’entrer sur son lieu de travail l’autre jour[/caption]

Canal 5

Il anime désormais Channel 5 News[/caption]

Mais malgré la renommée de Dan, il y a encore des gens qui n’ont aucune idée de qui il est, même sur son propre lieu de travail.

Révélant la malencontreuse gaffe sur Instagram hier, Dan a écrit : « Haut et bas de la semaine en une soirée…

“L’incroyable @leahwilliamsonn a demandé une photo pour elle et sa grand-mère, Berny .

“3 heures plus tard, le gardien de nuit du bâtiment dans lequel je travaille ne m’a pas laissé entrer car il n’avait aucune idée de qui j’étais .”

En savoir plus sur Millionnaire il est dommett ! La transformation du corps de Joel Dommett de comique maigre à beau gosse musclé UN SUR UN MILLION Joel Dommett mortifié sur Qui veut gagner des millions ? après un camouflet brutal

Ses partisans ont vu le côté amusant, Ulrika Jonsson se souvenant de son propre moment gênant.

Elle a commenté : « Hahahaha, je n’ai pas été autorisée à participer à l’after party de l’Eurovision 1998 – que j’avais animée. Parce que je n’avais pas de pièce d’identité sur moi .”

D’autres ont plaisanté en disant que Dan aurait dû lancer le “Tu ne sais pas qui je suis?” ligne.

Non seulement Dan a dû faire face à l’interdiction temporaire du bureau, mais il a eu un petit choc samedi en tant que candidat à Who Wants To Be A Millionaire?





L’ancien animateur de BBC Breakfast est apparu dans la dernière édition de célébrités de l’émission de quiz ITV aux côtés de l’animateur Jeremy Clarkson.

À un moment donné, Dan, 45 ans, a été interrogé : « La résidence royale Sandringham House est la plus proche de laquelle de ces villes ? et ses options étaient Brighton, Bristol, Norwich ou York.

Bien qu’il ait été journaliste à la télévision nationale et qu’il ait fait des reportages dans tout le pays au cours de sa carrière, Dan ne le savait pas, et quand Jeremy a dit qu’il pensait que Dan aurait couvert beaucoup d’histoires à partir de là, Dan a répondu : « Je ne suis jamais allé à Sandringham. .”

Il a ensuite décidé d’utiliser sa demande au public, 59% ayant choisi Norwich.

Dan a commenté: «J’aurais dû faire confiance à l’intestin, n’est-ce pas?

“Je sais que je suis ici seul, mais j’aime le jeu d’équipe et je pense que nous pouvons ensemble, en tant qu’esprits combinés, réussir celui-ci.”

Il a décidé d’aller avec Norwich comme réponse finale, qui s’est avérée correcte et il a obtenu 16 000 £.

Cependant, les téléspectateurs de Millionaire n’ont pas tardé à critiquer Dan pour son manque de connaissances géographiques.

L’un d’eux a écrit sur Twitter : “Dan Walker ne savait pas que Norwich était plus proche de Sandringham que Bristol, Brighton ou York et c’est un journaliste !”

Un autre a tweeté: “Je ne peux pas croire qu’un journaliste de la BBC ne savait pas que Sandringham était à Norfolk #whowhatstobeamillionaire #danwalker.”

En savoir plus sur le soleil LAISSEZ LES CHIENS DORMIR MENTIR Nous avons transformé notre chien de compagnie en tapis ornemental pour notre salon OH BÉBÉ J’ai 22 ans, une maman de trois enfants ET maintenant je suis enceinte de jumeaux – les gens pensent que je suis folle

Un troisième a ajouté : « Quel #plonkeur ! #Dan Walker. Ne sachant pas que #Norwich était la ville la plus proche de #Sandringham.

En fin de compte, Dan est reparti avec 32 000 £ pour son organisme de bienfaisance choisi, Sheffield Children’s NHS Foundation Trust.

Bbc

Dan est surtout connu pour avoir présenté BBC Breakfast[/caption]