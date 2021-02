Dan Walker a ruiné ses chances d’obtenir l’emploi de ses rêves de professeur d’éducation physique – quand il a laissé tomber son pantalon lors d’une interview.

L’animateur de BBC Breakfast, 43 ans, voulait également enseigner l’histoire, mais s’est vu refuser une place dans un cours d’enseignants de troisième cycle parce qu’il était «trop immature».

Dan, 43 ans, a déclaré qu’il avait enlevé son pantalon parce qu’il portait un maillot de football en dessous et qu’il voulait expliquer pourquoi il portait des chaussettes rouges.

Il a dit: «Elle a en quelque sorte secoué la tête vers moi et m’a dit qu’elle ne pensait pas que j’enseignais du matériel.»

Au lieu d’enseigner, Dan a fait une maîtrise en journalisme en 1999 à l’Université de Sheffield.







Il est ensuite devenu journaliste sportif à la radio locale avant de passer à la télévision avec Granada TV puis de rejoindre la BBC.

Dans une nouvelle interview avec Simon Thomas sur le podcast « Life, Interrupted », Dan parle également de la douleur de la mort de son ami, le footballeur Gary Speed, qui s’est suicidé en novembre 2011, quelques heures seulement après leur apparition ensemble sur Football Focus. .

Une confusion au téléphone signifiait qu’il pensait initialement que Gary Lineker était mort.

Dan a déclaré: «J’étais assis à l’église le lendemain dimanche matin et mon téléphone était en train de devenir dingue. Vous savez, les appels téléphoniques, les SMS qui bourdonnent ici, là. Et je me souviens avoir regardé ma femme et j’ai dit: ‘Sarah, je dois étouffer, quelque chose est arrivé’. «







Il a poursuivi: « Al Shearer m’avait appelé et j’ai décroché et il a dit: ‘Il est parti, Gary est parti.’ Je pensais qu’il parlait de Gary Lineker parce qu’il avait participé au Match du jour la veille avec Gary Lineker. Alors j’ai dit quelque chose à ce sujet et il a dit « non, Speedo ».

« Je suis rentré à pied de l’église, c’était à environ 10 minutes de marche dans un peu d’étourdissement. »

Parlant des médias sociaux, Dan dit également que nous risquons de «perdre la capacité de ne pas être d’accord les uns avec les autres» et que les lignes sur Twitter aggravent la situation.

Il a expliqué: «J’avais de très bons amis à l’école et des amis à l’université et je suis fondamentalement en désaccord avec eux sur certaines choses.







Dan a poursuivi: « Nous avons un bon vieux barney à ce sujet à l’occasion lorsque nous nous rencontrons ou sur WhatsApp ou au téléphone de temps en temps. Mais je les aime toujours, j’aime toujours passer du temps avec eux, je ne pense pas moins parce qu’ils ne sont pas d’accord avec moi sur certains des grands problèmes qui se posent actuellement dans la société, et c’est la même chose avec les gens dans la vie de tous les jours.

«La capacité de faire valoir votre point, d’écouter le point de vue de quelqu’un d’autre et parfois de changer d’avis, est si importante pour qui nous sommes en tant qu’humains.

«Je pense qu’il y a beaucoup de choses que je me trompe et que certaines de mes opinions sont probablement hors de portée – cela ne me dérange pas d’être mis au défi à ce sujet et cela ne me dérange pas que les gens disent avez-vous pensé à cela ou à quoi pensez-vous? . «







« Je pense que c’est un endroit assez sain et si nous fermons tout cela, nous sommes en difficulté », a-t-il poursuivi.

«Et c’est pourquoi chaque fois que je parle aux étudiants de l’utilisation des médias sociaux lorsque je vais dans les universités, je dis: sors et fais en sorte que sur les médias sociaux, au moins 25% des personnes que vous suivez sont des personnes avec lesquelles vous êtes fondamentalement en désaccord, sinon cela devient un chambre d’écho et vous êtes convaincu dans votre tête que tout le monde pense la même chose que vous et le monde n’est pas comme ça.

Dan est un chrétien marié à Sarah Walker depuis 2001 et ils ont trois enfants.

* L’interview complète est sur le podcast Life, Interrupted avec l’invité Dan Walker, qui est maintenant disponible.

