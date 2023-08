Dan Spencer d’Emmerdale commet une énorme erreur avant de recevoir des nouvelles dévastatrices sur la victime d’agression Lloyd

Dan Spencer d’EMMERDALE scelle son propre destin alors qu’il reçoit des nouvelles dévastatrices sur Lloyd.

Le mécanicien – qui est interprété par l’acteur Liam Fox dans les feuilletons d’ITV – a décidé de plaider coupable d’avoir agressé le pervers Lloyd après une crise de conscience.

Pennsylvanie

Dan Spencer d’Emmerdale scelle son propre destin alors qu’il reçoit des nouvelles dévastatrices sur Lloyd[/caption]

Mais comme Dan est apparu dans rechercher pour plaider les accusations, dans le hôpital les choses se sont détériorées.

Comatose Lloyd s’est écrasé – et le personnel de l’hôpital s’est précipité pour le sauver.

Ils se sont battus pour le ramener mais rien n’a fonctionné et il a été déclaré mort.

Au tribunal, on a demandé à Dan quel était son plaidoyer et alors qu’il subissait des flashbacks sur ce que Lloyd avait fait à Amelia et le coup de poing, il a pris une décision choc.

« Coupable, votre honneur, je plaide coupable », a-t-il déclaré.

Amelia a été horrifiée et Dan s’est précipité chez lui où Julie l’a retrouvé.

En lui criant dessus dans le village, elle a révélé que Lloyd était mort – en réalisant qu’il faisait maintenant face à une accusation de meurtre.

Il a dit à Will: « Je pensais que j’avais fait ce qu’il fallait en plaidant coupable, mais je viens de tout aggraver un million de fois. J’ai dû faire face à ce que j’ai fait. »

Alors qu’Amelia entrait furieuse contre son père, elle a commencé à fulminer, forçant Dan à lui dire : « Lloyd est mort. Je l’ai tué. »

Il a ajouté : « Je ne pouvais plus mentir. Ça ne se sentait pas bien. Je l’ai laissé entrer dans ma tête et il m’a blessé.

« Lloyd ne s’en est pas pris. Il a dit des choses horribles mais c’est moi qui ai craqué. Ce n’était pas de la légitime défense. J’ai lancé ce coup de poing de colère. Il est mort à cause de moi.

Le nouvelles signifie que Dan est probablement confronté à la vie dans prison pour la mort de Lloyd et les téléspectateurs sont choqués.

L’un d’eux a écrit : « Je n’arrive pas à y croire – Dan, tu aurais dû te taire. »

Un deuxième a dit: « Nooon DAN !!! »

Un autre a ajouté: « Je suis désolé pour Dan, il défendait juste ce méchant homme et maintenant il a de gros problèmes. »