Dan Snyder se rapproche de la sortie de la NFL avec la vente à Josh Harris convenue

Dan Snyder a accepté de vendre les Washington Commanders au propriétaire des 76ers Josh Harris, mais le dernier morceau de la sortie de la NFL de Snyder doit encore se concrétiser.

Le mandat embarrassant de Dan Snyder en tant que propriétaire des Washington Commanders est presque terminé.

Vendredi, Snyder et Josh Harris ont annoncé un accord sur la vente des Commanders à un groupe d’investisseurs dirigé par le propriétaire des 76ers.

Selon les rumeurs, l’accord s’élèverait à plus de 6 milliards de dollars et l’accord sur la vente est la plus grande étape vers la sortie de Snyder de la NFL. Cependant, ce n’est pas le dernier. Les autres propriétaires doivent encore approuver Harris et ses partenaires après une plongée financière profonde.

« Nous sommes très heureux d’avoir conclu un accord pour la vente de la franchise Commanders avec Josh Harris, un natif de la région, et son impressionnant groupe de partenaires. Nous attendons avec impatience la finalisation rapide de cette transaction et l’enracinement de Josh et de l’équipe dans les années à venir. »

« Au nom de l’ensemble de notre groupe de propriétaires – y compris Mitch Rales, mon partenaire sportif de longue date David Blitzer et Earvin Magic Johnson – je tiens à exprimer à quel point nous sommes ravis d’être considérés par la NFL comme les prochains propriétaires des Washington Commanders et comment Nous nous engageons à fournir une franchise de calibre championnat pour cette ville et sa base de fans.

Ayant grandi à Chevy Chase, j’ai vécu de première main l’excitation autour de l’équipe, y compris ses trois victoires au Super Bowl et sa culture gagnante à long terme. Nous attendons avec impatience l’approbation officielle de notre propriété par la NFL dans les mois à venir et d’avoir l’honneur de servir en tant qu’intendants responsables et imputables de la franchise Commanders à l’avenir.

Merci à Tanya et Dan Snyder et au personnel des Commanders pour leur partenariat et leur coopération tout au long du processus de vente.

En plus de Mitch, David et Magic, notre extraordinaire groupe de propriétaires comprend – le chef d’entreprise local Mark Ein, Lee Ainslie, Eric Holoman, Michael Li, propriétaire de Range Group, la famille Morgan, les propriétaires de Morgan Properties, la famille Santo Domingo, Michael Sapir , co-fondateur et PDG de ProShares, Eric Schmidt, ancien PDG et président exécutif de Google et Andy Snyder, entre autres. Ensemble, ces personnes et ces familles ont les ressources collectives et l’engagement partagé pour soutenir notre vision pour les commandants.

Nous sommes impatients de diriger une organisation de classe mondiale et de faire des investissements importants sur et en dehors du terrain pour atteindre l’excellence et avoir un impact durable et positif sur la communauté.