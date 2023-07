Dan Snyder des commandants condamné à une amende de 60 millions de dollars pour harcèlement sexuel d’employé et irrégularités financières

Le propriétaire des Washington Commanders, Dan Snyder, a harcelé sexuellement un employé de l’équipe et supervisé les dirigeants de l’équipe qui ont délibérément retenu des millions de dollars de revenus d’autres clubs, et il a accepté de payer une amende de 60 millions de dollars, a annoncé la ligue jeudi.

La NFL a publié un rapport de 23 pages détaillant les conclusions d’une enquête indépendante sur la conduite de Snyder quelques minutes seulement après que ses propriétaires ont approuvé à l’unanimité la vente des Commanders à Josh Harris pour un montant record de 6,05 milliards de dollars. L’amende représente 1 % du prix de vente ; Snyder a acheté l’équipe, alors connue sous le nom de Redskins, pour 800 millions de dollars.

L’enquête a été menée par l’ancienne présidente de la Securities and Exchange Commission, Mary Jo White, et menée par son cabinet d’avocats, Debevoise & Plimpton. La ligue s’était engagée à rendre publiques les conclusions de l’enquête.

Les enquêteurs ont conclu que Washington avait retenu 11 millions de dollars de revenus qui auraient dû être partagés avec d’autres équipes, un montant qui, selon le rapport, aurait pu être bien plus élevé. L’entreprise de White n’a pas été en mesure de parvenir à une conclusion sur des dizaines de millions de dollars supplémentaires qui auraient pu être retenus en partie parce que Snyder et l’équipe n’ont pas pleinement coopéré à l’enquête, selon le rapport.

Le rapport a conclu que Snyder avait harcelé sexuellement l’ancien employé de l’équipe Tiffani Johnston, des allégations que Johnston avait faites pour la première fois l’année dernière devant un comité de la Chambre. Snyder a placé sa main sur la cuisse de Johnston lors d’un dîner d’équipe et l’a poussée vers sa voiture alors qu’ils quittaient le restaurant, selon le rapport.

« Les conclusions parlent d’elles-mêmes. Dans les deux cas, c’est inapproprié, c’est faux, cela ne correspond pas à nos valeurs », a déclaré le commissaire Roger Goodell lors d’une conférence de presse au Minnesota après le vote des propriétaires de la NFL.

Snyder a nié les allégations de Johnston et a répété ce démenti dans une interview avec les enquêteurs de White. Il n’a accepté de parler aux enquêteurs que pendant une heure, selon le rapport.

Les enquêteurs ont parlé avec Johnston à plusieurs reprises et « l’ont trouvée hautement crédible », selon le rapport, et son récit a été corroboré par des témoins et d’autres preuves. L’enquête a également étayé les affirmations d’un autre ancien employé, Jason Friedman, qui a parlé à la Chambre d’irrégularités financières.

« Dan Snyder a été contraint de vendre l’équipe qu’il a dit qu’il ne vendrait jamais, de payer une amende massive à la NFL et il existe maintenant un vaste dossier public de ses actes répréhensibles personnels et de l’inconduite qui s’est produite sous sa direction », ont déclaré les avocats Lisa Banks et Debra Katz, qui représentent Johnston et Friedman, dans un communiqué. « Nous sommes fiers du courage de nos clients à se manifester publiquement et à travailler sans relâche pour tenir M. Snyder responsable. »

Le rapport a également conclu qu’un ancien cadre de l’équipe avait pris possession d’une photographie de Johnston lors d’une séance photo du calendrier des pom-pom girls de l’équipe. Johnston portait de la lingerie sur la photo, qui n’avait pas été modifiée « pour couvrir entièrement les expositions par inadvertance ». Les enquêteurs ont trouvé des preuves insuffisantes pour montrer que Snyder était personnellement impliqué dans cet incident.

L’entreprise de White n’a pas conclu si Snyder était personnellement au courant des méfaits financiers, mais des témoins ont déclaré aux enquêteurs que Snyder avait fait pression à plusieurs reprises sur les employés de l’équipe pour qu’ils améliorent ses performances financières, leur disant que « chaque dollar compte ». Des documents détaillant la façon dont l’équipe a transféré les revenus dans des comptes qui protégeaient l’argent des autres équipes ont été partagés avec Snyder à au moins une occasion, selon le rapport.

« Au minimum, (Snyder) était au courant de certains efforts pour minimiser le partage des revenus, dont au moins certains se sont avérés plus tard en violation des règles de la NFL », indique le rapport.

Le représentant Jamie Raskin du Maryland, le démocrate de rang du comité de surveillance de la Chambre, a déclaré que les conclusions de White contredisaient le témoignage sous serment de Snyder et ont présenté deux projets de loi destinés à protéger les travailleurs américains des abus commis par Snyder et les commandants.

Afin de contourner les règles de partage des revenus de la NFL, Washington classerait les revenus liés à l’équipe comme de l’argent provenant d’événements spéciaux tels que des concerts, des matchs de football universitaire ou des matchs de football.

« (Si) si la NFL avait une prison … nous y serions », a écrit un employé de l’équipe à son directeur financier en 2010 après avoir accepté d’allouer les revenus de la NFL à un match universitaire.

Friedman a allégué que les commandants avaient « un deuxième ensemble de livres », et l’enquête a corroboré son récit. Parmi ses conclusions, des millions de dollars de revenus provenant de « billets vendus ou échangés avec des sponsors à des prix faussement sous-évalués » ont été transférés sur des comptes qui cachaient l’argent de la ligue.

En plus des 11 millions de dollars que la firme de White a trouvés que l’équipe avait retenus de la ligue, les juricomptables qui ont examiné les livres de l’équipe ont identifié 44 millions de dollars supplémentaires en revenus de stationnement, de licence et autres qui ont été transférés des comptes détenant les revenus de la ligue vers des comptes d’événements spéciaux.

Le rapport note que le système de protection des revenus de l’équipe « semble (s) être devenu plus agressif après que ses ventes de billets ont commencé à se détériorer en 2008 ». Washington vantait depuis longtemps une liste d’attente de plusieurs décennies pour les abonnements de saison, mais la demande s’est effondrée sous la direction de Snyder de l’équipe, qui est allée 166-226-2 au total et n’a remporté que deux matchs éliminatoires au cours de ses 24 années en tant que propriétaire.

Snyder a longtemps eu la réputation de tirer le meilleur parti possible des fans, de la tarification agressive du stationnement et des concessions à la facturation des fans pour assister au camp d’entraînement. Il a même intenté des poursuites contre des fans pour avoir annulé leurs abonnements. Le bureau du procureur général du district de Columbia est parvenu à un accord avec Snyder concernant le défaut de l’équipe de restituer les dépôts de garantie des abonnements.

La firme de White a écrit que bien que Snyder et l’équipe se soient engagés à coopérer pleinement avec les enquêteurs, ils ne l’ont pas fait. Au lieu de cela, les commandants n’ont pas produit les documents demandés, ont refusé de laisser les enquêteurs parler aux auditeurs externes de l’équipe et se sont livrés à d’autres tactiques qui « ont retardé et entravé l’enquête ».

« Preuve de son refus individuel de coopérer, M. Snyder s’est engagé pendant des mois à programmer, annuler et reprogrammer son entretien », indique le rapport.

Ben Nuckols, L’Associated Press