Dan Smith pourrait vous apprendre la guitare

Depuis trois décennies, Dan Smith fait une promesse solennelle aux New-Yorkais. Il a affiché son dépliant – “Dan Smith vous apprendra la guitare” – des milliers de fois dans les bodegas, les cafés, les pizzerias, les épiceries fines et les laveries de la ville. Parodié par Jon Stewart et le dieu de la guitare John Mayer, M. Smith a atteint le statut de légende locale aux côtés de Cellino & Barnes, Dr Zizmor et Keano.

Il y a eu au moins 60 versions du signe, et la plupart ont inclus une photo d’un M. Smith apparemment sans âge, nerveux et souriant posant avec son instrument. Mais en repérer un dans la nature urbaine pourrait bientôt devenir une rareté, car le professeur de guitare incontournable de New York fait moins de son style de promotion vintage et adopte une approche plus 2022.

Il y a trois mois, M. Smith, 51 ans, a lancé une chaîne YouTube, où il a publié de courtes vidéos pédagogiques pour aider les aspirants guitaristes à naviguer dans “Should I Stay or Should I Go” (by the Clash), “I’ll Be Your Man” (les Black Keys) et plus de chansons. D’autres ont eu du succès en tant que professeurs de guitare sur YouTube : “Marty Music” compte 3,3 millions d’abonnés et “Andy Guitar” en compte 2,2 millions. M. Smith, un nouveau venu dans le monde des didacticiels en ligne, comptait 144 abonnés cette semaine.