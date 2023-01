Dan + Shay Le chanteur Shay Mooney montre 50 livres. Perte de poids – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Chris Pizzelo/AP/Shutterstock

Shay Mooney, 31 ans, encourage les autres en perdant apparemment 50 livres. en cinq mois. Le Dan + Shay Le chanteur s’est rendu sur Instagram le 2 janvier pour publier torse nu avant et après des photos de son impressionnante perte de poids et a admis qu’il l’avait fait par “cohérence”, dans la légende. “Cohérence. J’ai changé mon monde entier en 6 mois. Pas de gadgets ou de modes. Juste de la cohérence. Si ce type fatigué sur la gauche peut le faire, vous aussi. 💪🏻 », a-t-il écrit.

Les deux photos montraient Shay ne portant que des bas et sur la photo précédente, il arborait également une barbe plus épaisse. Il leva son téléphone alors qu’il se tenait devant un miroir de salle de bain et avait l’air détendu. Dès que son message a été publié, il a été accueilli par des commentaires de félicitations d’amis et de fans, qui ont exprimé leur soutien.

“Wow… si fier de toi”, a écrit un fan tandis qu’un autre lui a demandé s’il pouvait donner plus de détails sur la façon dont il avait perdu du poids. Un troisième s’est exclamé : “Le travail acharné porte ses fruits !” et un quatrième l’a qualifié de “bénédiction et d’encouragement”. D’autres ont laissé des pouces vers le haut et des emojis flexibles.

Avant que Shay ne publie ses dernières photos avant et après, il a remercié les fans sur Instagram qui le félicitaient déjà pour “avoir l’air en bonne santé”, vendredi. “Cela signifie vraiment beaucoup. Cela fait un peu plus de 5 mois, je crois, et j’ai perdu près de 50 livres », a-t-il déclaré tout en ajoutant qu’il avait arrêté de boire de l’alcool, qu’il mangeait « sainement » et qu’il avait commencé à marcher sept milles par jour.

“Et quelques poids”, a-t-il poursuivi. “C’est ça! J’ai complètement changé mon style de vie et je ne me suis jamais senti aussi bien physiquement, mentalement et spirituellement.

La perte de poids de Shay profite sûrement à son style de vie avec sa famille. La talentueuse star a récemment annoncé que lui et sa femme, Hannah Mooney, attendent leur troisième enfant. Ils sont déjà parents de deux fils, dont Asher5, et Amès, 2. Hannah a partagé une vidéo Instagram dans laquelle elle a dit à ses fils qu’ils allaient avoir “un autre frère” et Asher a répondu de façon hilarante en lui disant qu’il “voulait une sœur”. La vidéo a reçu beaucoup de commentaires positifs de ses followers.

