Le duo Dan + Shay, lauréat d’un Grammy, a passé une grande soirée à l’Academy of Country Music Awards, remportant le Duo de l’année et interprétant une version émouvante de leur dernier tube, « Glad You Exist ».

Cependant, la chanson préenregistrée a été diffusée de manière désynchronisée lors de la diffusion de CBS, ce qui a incité certains fans à spéculer sur Twitter que le duo synchronisait la performance au célèbre Bluebird Café de Nashville.

La vidéo de performance, lorsqu’elle a été tweetée par les ACM Awards, n’a pas eu le même retard que la diffusion.

Le duo a abordé le problème sur Twitter en citant un problème de synchronisation audio avec l’émission télévisée.

« Nous sommes déçus à ce sujet, mais cela arrive, surtout lorsque les performances se déroulent dans plusieurs endroits », a déclaré Dan + Shay via leur officiel Compte Twitter, tout en donnant des «félicitations» aux organisateurs du prix «pour avoir réussi un grand spectacle».

Dan + Shay retweeté un commentaire du chanteur Alex Gaskarth qui a abordé la question.

« Les gens qui accusent @DanAndShay de ‘synchronisation labiale’ sur un problème de diffusion sont hilarants. Des problèmes audio / vidéo se produisent », a écrit Gaskarth. « Shay a littéralement l’une des meilleures voix du secteur. Ces mecs n’ont pas besoin de faire semblant. »

Dan + Shay a répondu, « Je t’aime mon frère. »

Interrogé par USA TODAY sur la question, le publiciste de Dan + Shay, Wes Vause, a répété que le duo, de vrais noms Dan Smyers et Shay Mooney, était simplement affecté par des problèmes techniques lors de la diffusion de l’émission.

«Ils n’étaient pas synchronisés à 100% sur les lèvres», a déclaré Vause. « Ils n’accepteraient même jamais la synchronisation labiale. Ce n’est même pas une possibilité. »

Brooke Primero, journaliste pour les ACM Awards, a déclaré dans un e-mail à USA TODAY: « Nous pouvons confirmer que Dan + Shay a joué EN DIRECT, pas en synchronisation labiale. »

Mooney s’est exprimé dans les coulisses de la cérémonie de remise des prix, exprimant sa compréhension des problèmes techniques. « Cela a été une période difficile pour organiser ces récompenses pendant ces temps de folie », a-t-il déclaré.

Le duo a enregistré la chanson samedi et « était super content » de la performance.

« Vous savez, c’est beaucoup à mettre en place pour une remise de prix. C’est beaucoup de folie », a déclaré Mo « Il se passe beaucoup de choses. C’est arrivé, nous sommes déçus. Mais c’est ce que c’est. Et ils ont fait un excellent travail pour monter un grand spectacle. C’était génial. «

Contribution: Matthew Leimkuehler