Dan Schlosser – Kelowna Capital Nouvelles

Dan Schlosser – Candidat au Conseil

UN:

Je pense que Kelowna devrait considérer la ville dans son ensemble et écouter les collectivités qu’elle dessert. Chaque communauté devrait avoir sa propre infrastructure et ses propres commodités pour réduire le nombre de déplacements.

B :

Plus de maintien de l’ordre doit être mis en place; qu’il s’agisse d’embaucher plus de membres de la GRC ou de développer une police communautaire plus efficace pour soutenir la GRC.

C :

Le Conseil de Kelowna doit travailler avec le gouvernement provincial et apporter l’expérience et l’expertise nécessaires pour développer une approche réaliste. Celui qui non seulement donne aux sans-abri de la nourriture à manger et un endroit chaud où dormir pour la nuit, mais les aide également à surmonter leur dépendance et à trouver un nouveau but dans la vie. Le conseil de Kelowna doit trouver des façons novatrices de remplir stratégiquement la ville. En examinant le rezonage des zones touchées et en autorisant des logements plus abordables tels que des maisons en rangée, des condos/appartements, des suites secondaires et des remises à calèches, nous pouvons aider notre prochaine génération à prendre pied pour son avenir.

RÉ:

Je n’ai jamais été un grand observateur d’étoiles, mais celui qui se démarque pour moi est Allyson Graf. (YMCA de l’intérieur du sud de la Colombie-Britannique). Elle ne se considérerait probablement pas comme une célébrité parce que c’est le genre de personne qu’elle est. J’ai rencontré Allyson il y a des années lorsque je travaillais pour le (alors) YMCA d’Okanagan et j’ai alors remarqué son leadership. Lorsque Sharon Peterson a quitté son poste de PDG et qu’Allyson est intervenue, j’ai pensé « C’est parfait ! » Comme son prédécesseur, elle est un leader naturel. Le ‘Y’ a un bel avenir.

