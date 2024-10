Dan Riccio d’Apple, cadre clé des époques Jobs et Cook, va prendre sa retraite – BNN Bloomberg

(Bloomberg) – Dan Riccio d’Apple Inc., qui a supervisé l’essor de l’entreprise dans le domaine des casques de réalité mixte et qui était auparavant responsable de l’ingénierie matérielle, prend sa retraite.

Le cadre vétéran, un vice-président qui rend compte au PDG Tim Cook, quitte Apple ce mois-ci, selon des personnes au courant de cette décision. Les employés du groupe Vision Products de Riccio, qui comprend quelques milliers d’ingénieurs travaillant sur les casques et les technologies associées, ont été informés qu’ils seraient sous la responsabilité de John Ternus, le responsable du matériel informatique d’Apple.

Mike Rockwell, l’actuel lieutenant de Riccio, continuera à diriger le groupe Vision Products au quotidien, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées car les changements ne sont pas publics. Un porte-parole de la société basée à Cupertino, en Californie, a refusé de commenter.

Le départ de Riccio marque l’un des départs les plus importants de l’équipe de direction d’Apple, même s’il est en préparation depuis un certain temps. Il y a trois ans, il est passé du poste de vice-président principal à celui de vice-président et a quitté l’équipe de direction composée de 12 personnes, une étape vers sa retraite éventuelle.

Le dirigeant a passé 26 ans dans l’entreprise et était parfois connu pour son style abrasif et ses décisions controversées, mais il a également procédé à des recrutements clés et encouragé des acquisitions qui ont abouti à de nouveaux produits majeurs. Son mandat consistait notamment à superviser certains des plus gros paris d’Apple, notamment le développement du casque Vision Pro et l’échec de l’offre de fabrication d’une voiture.

Depuis qu’il a quitté le poste le plus élevé d’ingénierie matérielle début 2021, Riccio a dirigé le Vision Products Group, ou VPG, qui comprend le travail Vision Pro. Il était l’un des plus grands défenseurs de l’appareil et a servi de pont entre le groupe et la haute direction d’Apple.

Faire du Vision Pro un succès a été un combat difficile pour Apple. Le casque, qui fusionne réalité augmentée et réalité virtuelle, souffrait de problèmes de poids, de surchauffe et de prix élevé. Mais il est toujours considéré comme un tremplin vers des appareils plus performants commercialement.

D’autres projets ont même eu du mal à atteindre le stade du produit. Lorsque Riccio dirigeait la division matérielle d’Apple, il a dirigé l’effort d’Apple vers les voitures autonomes, un projet qui a été abandonné cette année. Une tentative antérieure visant à fabriquer des téléviseurs Apple a été abandonnée il y a près de dix ans.

Mais Apple a également commercialisé plusieurs appareils majeurs sous la direction de Riccio, notamment les AirPods, l’iPad Pro et les premiers iPhones à grand écran. Riccio est devenu chef du matériel informatique d’Apple en 2012 après le départ de Bob Mansfield. Lorsque Riccio a quitté ce poste, il a été remplacé par Ternus.

La transition de Riccio vers un rôle plus restreint ces dernières années correspond à un modèle pour Apple. Après que Phil Schiller ait quitté ses fonctions de responsable du marketing en 2020, il est resté en charge de l’App Store. Et l’entreprise tente une approche similaire avec le directeur financier Luca Maestri, qui quittera son poste à la fin de cette année mais restera pour superviser les efforts en matière d’immobilier et de sécurité de l’information.

Riccio était un acteur clé sous Steve Jobs avant que Cook ne prenne ses fonctions en 2011, et son départ représente l’un des changements les plus importants depuis le départ en 2019 du gourou du design Jony Ive. Un bouleversement plus important reste à venir. De nombreux membres de l’équipe de direction d’Apple approchent au même moment de l’âge de la retraite, notamment Cook, qui aura 65 ans l’année prochaine.

Bloomberg News a rapporté en mars que Riccio, qui a rejoint Apple en 1998 en tant que directeur du groupe de conception de produits, était sur le point de prendre sa retraite. Dan Rosckes, responsable des achats d’Apple, prendra également sa retraite sous peu, a rapporté Bloomberg cette semaine.

