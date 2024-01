Dan Quinn est passé du statut de meilleur candidat à celui de prix de consolation

À cette époque de l’année dernière, coordonnateur défensif des Dallas Cowboys Dan Quinn faisait parler de lui et le candidat potentiel à l’entraîneur-chef le plus en vue de la NFL. Un road trip autour du soleil plus tard et Quinn est presque une réflexion secondaire dans l’esprit des équipes qui ont besoin de nouveaux entraîneurs. Avec des noms comme Jim Harbaugh et Bill Belichick sur le marché, Quinn n’a plus son choix en termes de litre et pourrait devenir davantage un lot de consolation s’il quittait Big D.

Quinn doit s’entretenir avec plusieurs équipes cette semaine, ce qui est une formalité. Avec tous les noms actuels dans le mix, il ne semble pas que Quinn soit un premier choix cette fois-ci. Lors de la dernière intersaison, Quinn avait son choix et a choisi de rester sous l’égide sophistiquée de Jerry Jones. La meilleure solution pour Quinn serait évidemment de retourner dans le nord-ouest du Pacifique pour diriger les Seahawks. Bien que ce soit le rechapage ultime, surtout après avoir déménagé Pete Carroll dans un rôle de conseiller en faveur d’un « nouveau » départ.

Si Harbaugh veut vraiment revenir dans la NFL cette année, Quinn pourrait se retrouver avec l’un des postes d’entraîneur de niveau inférieur. La Caroline, le Tennessee et Las Vegas figurent probablement en bas des listes de la plupart des candidats. Et les Raiders devraient vraiment rester avec le gars déjà en interne, Antonio Pierce.

Les trois principales destinations dans l’esprit de la plupart des gens sont les Chargers, les Falcons et les Commanders. Harbaugh pourrait avoir n’importe lequel d’entre eux comme meilleur candidat avec Belichick juste derrière. Coordinateur offensif des Lions Ben Johnson fait partie de nombreuses équipes nous attendons, mais cela pourrait prendre encore quelques semaines.

Johnson est le nouveau visage du carrousel des entraîneurs qui n’est pas un rechapé. Si Harbaugh choisit de rester à Ann Arbor, il y a de fortes chances que Johnson se retrouve à Los Angeles pour entraîner les Chargers et Justin Herbert. Le la rumeur veut que Belichick soit fortement lié à Atlantamais celui qui y atterrit doit régler rapidement la question du quart-arrière.

Tant de choses à considérer

Une seule organisation à la recherche d’un nouvel entraîneur a un QB de franchise légitime et éprouvé sur la liste. Mis à part les Chargers, les autres équipes recherchent ou ont un jeune QB sur la liste dont personne n’est entièrement sûr. Les Panthers et les Titans ont tous deux des QB avec une saison à leur actif qui ont montré des éclairs, mais ils ont encore un long chemin à parcourir. Seattle a Geno Smith, mais il ne sera plus le gars là-bas dans trois ans.

Si Quinn était prêt à reprendre sa propre équipe ou à être expulsé de Dallas, son meilleur pari serait Seattle. Il y a quelque chose de réconfortant dans la familiarité et le fait de savoir exactement dans quoi vous vous embarquez. À moins qu’il ne puisse obtenir le poste des Chargers, Quinn devrait espérer que Jerry Jones reste avec Mike McCarthy afin qu’il puisse rester au moins une autre saison pour diriger la défense. Surtout après ça Grattage en 48 points cela a probablement laissé un mauvais goût dans la bouche de nombreux propriétaires.

Il existe également une chance extérieure que le poste de Pittsburgh soit libéré si Mike Tomlin décide de se retirer, mais le jury n’est toujours pas là. Si Tomlin part pour une raison quelconque et décide qu’il ne veut pas de pause, c’est un autre grand nom sur la liste. Même si cela créerait un autre poste vacant, cela semble beaucoup trop lointain pour le moment.

En fin de compte, le meilleur pari de Quinn est de rester à Dallas si Jones tient le coup et attend encore un an. Il est très peu probable que Quinn décroche l’un des postes les plus importants cette fois-ci, mis à part son retour à Seattle. Harbaugh, Belichick et Johnson semblent être les candidats dont on parle le plus, Vrabel étant également dans le mix. On dirait que l’itinéraire le plus sûr pourrait être le plus faisable pour M. Quinn.