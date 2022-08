Dan Price quitte Gravity Payments et s’engage à lutter contre les “fausses allégations”

Un PDG de Seattle qui a annoncé en 2015 qu’il s’octroyait une réduction de salaire drastique pour aider à couvrir le coût des grosses augmentations pour ses employés a annoncé sa démission.

Dan Price, le PDG en difficulté de la société de traitement des cartes de crédit Gravity Payments, a démissionné mercredi, a rapporté le Seattle Times.

Price a stupéfié ses plus de 100 employés il y a plusieurs années lorsqu’il leur a dit qu’il réduisait son salaire d’environ 1 million de dollars américains à 70 000 dollars et qu’il utilisait les bénéfices de l’entreprise pour s’assurer que tout le monde gagnerait au moins autant dans les trois ans.

L’histoire du changement de salaire de Price a beaucoup attiré l’attention des médias. Mais son comportement personnel a depuis fait l’objet d’un examen plus approfondi et il a fait référence aux allégations portées contre lui dans sa décision de démissionner.

“Ma priorité n°1 est que nos employés travaillent pour la meilleure entreprise au monde, mais ma présence est devenue une distraction ici”, a déclaré Price. écrit dans un communiqué sur Twitter. Il a fondé l’entreprise il y a 18 ans.

“Je dois également m’éloigner de ces fonctions pour me concentrer à plein temps sur la lutte contre les fausses accusations portées contre moi”, a-t-il écrit. “Je ne vais nulpart.”

Série d’allégations

Plus tôt cette année, les procureurs de Seattle ont accusé Price d’agression contre une femme et de conduite imprudente. Les procureurs disent que Price a tenté d’embrasser de force une femme. Il a plaidé non coupable en mai; l’affaire reste en cours.

Price, 38 ans, a également rencontré d’autres problèmes juridiques. Son frère Lucas l’a poursuivi en justice en 2015, alléguant que Dan Price se payait trop cher. Un juge du comté de King a statué que Dan n’avait pas violé les droits de Lucas en tant qu’actionnaire minoritaire.

Des allégations selon lesquelles Price aurait abusé de son ex-femme Kristie Colon ont également fait surface cette année-là. Un rapport de Bloomberg a relaté une conférence TEDx d’octobre 2015 donnée par Colon, au cours de laquelle elle a décrit avoir été battue et submergée par son ex, sans nommer Price.

Price a déclaré à Bloomberg que ces événements “ne se sont jamais produits”.

Le directeur de l’exploitation de Gravity Payments, Tammi Kroll, prendra la relève en tant que PDG.