Dan Osborne propose d’aider James Argent dans son parcours de perte de poids dès la réouverture des gymnases

Dan Osborne a offert à son ancienne co-star de TOWIE James ‘Arg’ Argent un coup de main dans son parcours de perte de poids.

Le mari de la star de I’m A Celeb, Jacqueline Jossa, est un entraîneur personnel et partage souvent des entraînements intenses et des plans de repas sains sur ses pages de médias sociaux.

Au cours des dernières semaines, James – qui pèse 27 pierres – a déclaré qu’il avait pour mission de perdre du poids et qu’il prévoyait de subir une chirurgie gastrique vitale après avoir lutté pendant des années avec des troubles de l’alimentation.

Lorsqu’il se remettra de l’opération, James pourra commencer à faire de l’exercice pour s’assurer de retrouver une taille saine tout en gérant sa consommation de nourriture.

Et maintenant, Dan, 29 ans, a annoncé publiquement qu’il était prêt à acclamer James, 33 ans, dès que le verrouillage se relâchera et que les gymnases rouvriront.

Le geste aimable de Dan a été dévoilé sous un cliché que James a publié sur sa page Instagram mardi.







(Image: danosborne / Instagram)



L’ex-petit ami de Gemma Collins a tapé: « UN CHANGEMENT EST GONNA COME.

«J’ai hâte d’être à nouveau heureux et en bonne santé, je me sens très positif. Je suis nerveux à propos de la grande opération et de la chirurgie, mais je sais que c’est pour le mieux et que ma vie changera! Je suis inspiré par @ gypsyking101 revenir et j’ai hâte d’être de retour à mon meilleur niveau. »

Montrant son soutien au natif d’Essex, Dan a tapé sous l’offre: « Vous avez ce frère dès que les gymnases sont ouverts, nous mettons le travail dans mate x. »









Plusieurs autres visages célèbres ont tapé des messages de soutien à Arg sous le selfie de retour.

L’ancienne star de Geordie Shore, Vicky Pattinson, a écrit: « Vous avez ce fils. »

Le copain d’Arg, Mark Wright, a ajouté: « Allez, mon fils » aux côtés d’un emoji de cœur et le chanteur de Blue Boyband Simon Webb a tapé: « Oui, Arge, tu as compris. »

Hier, James a révélé que les médecins lui avaient averti qu’il pourrait mourir de Covid-19 s’il l’attrapait en raison de son poids de 27 pierres lors d’une apparition sur Good Morning Britain.









Aimez-vous lire sur les célébrités? Inscrivez-vous pour recevoir toutes les meilleures nouvelles de célébrités du Mirror ici .

Il a déclaré aux hôtes Piers Morgan et Susanna Reid: « Cela a été inquiétant et il a été difficile de prendre autant de poids. Le fait que je sois si gros. »

Arg a continué à dire que sa chirurgie gastrique avait été réservée et qu’il avait l’impression de «faire des pas positifs».

« J’ai vécu énormément de choses, certaines personnes traversent la vie en toute simplicité et d’autres trouvent la vie un peu difficile », a-t-il déclaré. « Je crois qu’il y a une lumière au bout du tunnel. »







(Image: Instagram)



Susanna a demandé: « Qu’est-ce que les médecins ont dit à propos de votre poids? »

« Je suis actuellement à 27 pierres, je parle régulièrement aux médecins et aux infirmières et ils me donnent des conseils », a déclaré Arg. «Ils disent que la taille que je suis, ça pourrait être fatal. Si j’obtiens Covid, je pourrais être foutu.

Il a poursuivi: « Je lutte avec mon poids depuis que je suis adolescent … ces 16 dernières années, j’ai trouvé qu’il était presque impossible d’avoir un médium.

« C’est une opération vraiment sérieuse – je n’ai pas exactement décidé laquelle il va être – un manchon ou un bypass », a ajouté Arg.







(Image: ITV)



Le poids d’Arg a fluctué tout au long d’une bataille de sept ans contre l’alcool et la drogue, avec deux séjours dans un centre de réadaptation thaïlandais.

Récemment, il a déclaré qu’il pensait avoir depuis «remplacé la drogue et l’alcool par de la nourriture».

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 3303