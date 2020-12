Dan Osborne a finalement avoué avoir trompé sa femme Jacqueline Jossa plus tôt cette année, et on dit maintenant qu’il est déterminé à faire en sorte que la relation fonctionne pour de bon.

L’ancienne star de TOWIE, 29 ans, aurait « un peu grandi » et se concentre désormais sur son avenir avec l’ancienne actrice d’EastEnders, 28 ans.

Une source proche du couple marié a dit nouveau! magazine: « Dan est un beau mec, il reçoit une attention féminine constante et il n’était pas si bien placé avant.

«Mais maintenant, Dan a un peu grandi. Il a réalisé ce qu’il avait et qu’il n’aurait pas dû aller ailleurs.

En 2018, juste un an après leur mariage, Dan a été accusé d’avoir trompé Jacqueline avec la star de Love Island, Gabby Allen.







(Image: WP Pix / SplashNews.com)



Tous deux ont nié avoir eu une liaison et Jacqueline, qui était enceinte à l’époque, l’a soutenu.

Ensuite, il a été accusé d’avoir eu un trio avec ses co-stars de Big Brother Chloe Ayling et Natalie Nunn, ce qu’il a également nié.

Mais en juillet, il a admis qu’il avait été infidèle à Jacqueline, sans toutefois dire avec qui.







(Image: Instagram / Jacqueline Jossa)



Il a dit au Sun: « J’ai fait des erreurs, ouais. J’ai fait des choses que je n’aurais pas dû faire. Moi et Jac avons parlé de ça et elle m’a pardonné.

« Je sais que dans le passé j’ai nié des choses quand elles ne sont pas vraies, alors quand quelque chose a été vrai, j’ai probablement juste gardé la bouche fermée. J’étais une personne différente. »

Pendant le confinement, Jacqueline a quitté la maison qu’ils partagent avec leurs filles Ella, cinq ans et Mia, deux ans.







(Image: Images GC)







(Image: Jacqueline Jossa / Instagram)



Elle a admis qu’elle avait cherché une thérapie et qu’ils avaient travaillé sur leur mariage.

Et maintenant, le couple veut « tracer une ligne » sous les allégations de tricherie, la source ajoutant: « Ils veulent se concentrer sur leur avenir en tant que famille et ne pas rester coincés dans le passé. »

Les représentants de Jacqueline ont refusé de commenter lorsqu’ils ont été contactés par Mirror Online.

Les représentants de Dan ont été contactés pour commentaires.