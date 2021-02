Dan Osborne a révélé qu’il avait reçu un message de son défunt nan par un média quelques jours seulement après sa mort.

La grand-mère bien-aimée de l’ancienne star de TOWIE est décédée du coronavirus la semaine dernière, quelques jours seulement avant ce qu’aurait été son anniversaire.

Se référant à son compte Instagram lundi soir, Dan, 29 ans, a expliqué qu’il avait rencontré au hasard un médium appelé Mike Hough, qui lui avait transmis un message de Dan’s nan.

Il a dit qu’il croyait que Mike était honnête car il était capable de dire à Dan des choses qu’il n’aurait pas su.

Et le médium a ensuite fait un appel à Zoom pour faire une lecture avec la famille de Dan, où il a transmis plus de messages du nan de Dan.













(Image: danosborneoffical / Instagram)



Dan, qui est marié à Jacqueline Jossa, a déclaré: « Je veux juste vous dire cette chose très vite, c’est fou. C’est une folle coïncidence … ou n’est-ce pas une coïncidence?

« Lors de notre tirage au sort hier soir, Mike a remporté le pack Apple et nous le lui avons livré aujourd’hui et Mike se trouve être un médium spirituel de tout le monde dans le pays.

«Ma nan est décédée vendredi et c’était son anniversaire aujourd’hui et Mike reprend l’esprit de ma nan dans son jardin devant et nous a donné cette lecture.









«Il y a des choses que nous seuls aurions su.

« Genre, incroyable. C’est l’anniversaire de ma mère aujourd’hui aussi donc comme un beau geste, il a fait un appel Zoom pour ma mère, ma cousine, ma tante, mon oncle et mon grand-père.

«Vous m’avez vraiment aidé à les réconforter et vous avez tellement aidé ma famille.

« Quelles sont les chances de sortir de quelqu’un dans le pays où nous vous avons rencontré aujourd’hui? Merci beaucoup. »







(Image: Instagram)



Son message est venu quelques heures seulement après que Dan eut annoncé la triste nouvelle que son nan était mort.

Dan a posté sur Instagram: « Joyeux anniversaire à ma Nan, je ne peux pas croire qu’après toutes ces années, nous t’avons perdu à cause de ce virus.

« Ça ne fait que quelques jours et grand-père te manque comme un fou. S’il te plaît, donne-lui de la force.

« Nous t’aimons Nan. »