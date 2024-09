Dan Orlovsky répond aux critiques de Kurt Warner sur son analyse de la NFL

Dan Orlovsky est l’un des plus fervents adeptes de la NFL. Mardi, après que l’analyste de NFL Network Kurt Warner se soit demandé comment on pouvait suivre un week-end complet de matchs, Orlovsky a donné une petite leçon sur son approche.

Lors d’une apparition sur Le spectacle de Pat McAfeeOrlovsky a expliqué sa routine quotidienne et comment il peut gérer 12 matchs avant de devoir donner des informations sur la NFL sur ESPN.

« J’essaie de regarder environ huit matchs du dimanche après-midi au dimanche soir. Et puis j’en regarde quatre ou cinq autres le lundi, j’espère », a déclaré Orlovsky. « Je ne les regarde pas tous le lundi, mais je regarde tous ceux dont je vais parler. »

Orlovsky a admis qu’il passe la majeure partie du temps avec sa famille le dimanche avant d’aller travailler l’après-midi.

« Je ne suis pas marié à la télévision à 13 heures, mais à 16 ou 17 heures, c’est à ce moment-là que je m’assois, que je regarde mon ordinateur portable et que je saute sur (Next Generation Stats) et que je commence à revoir les matchs », a-t-il expliqué.

Dans un message publié sur X plus tôt mardi, Warner a prouvé qu’il était soit l’homme le plus honnête des médias de la NFL, soit s’est révélé être un spectateur très lent du match, selon la façon dont vous voyez les choses.

« Comment toutes ces personnes parlent-elles de ces joueurs et de ces équipes un lundi comme si elles avaient regardé les matchs et pouvaient vraiment les évaluer ? », a écrit Warner. « Pouvez-vous partager votre routine pour que je puisse voir si elle est plus efficace ? »

Donc Spectacle McAfee Le défenseur régulier et retraité de la NFL, Darius Butler, a donné à Orlovsky l’occasion de partager sa routine et d’aider un ancien collègue quart-arrière.

Bien qu’Orlovsky ait déjà partagé son approche à de nombreuses reprises, il ne s’agit pas exactement du tape-grinding le plus agressif. Il prend essentiellement toute la programmation du début et joue à rattraper son retard toute la journée. Il n’y a pas de folie du Sunday Ticket ou de nuits blanches dans la famille Orlovsky.

D’une manière ou d’une autre, j’espère que Warner trouvera une solution.