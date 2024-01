Dan Orlovsky : les Steelers doivent appeler trois équipes pour la mise à niveau du QB

Alors que l’entraîneur-chef Mike Tomlin a réaffirmé mardi son engagement envers les Steelers de Pittsburgh pour la saison 2024 de la NFL, l’une des grandes questions de l’intersaison a déjà trouvé sa réponse. La prochaine priorité sera désormais de déterminer le poste de quart-arrière. Après tout, c’est le poste le plus important dans le football, et les Steelers ne peuvent pas être sûrs d’avoir la réponse à ce poste.

Dans l’épisode de NFL Live de mardi sur ESPN, l’ancien QB et analyste de la NFL, Dan Orlovsky, a donné son avis sur la manière dont les Steelers devraient répondre à leur besoin d’un quart-arrière de premier plan.

“L’appel numéro un devrait être dirigé vers Chicago, et vous essayez de voir où ils en sont avec Justin Fields, s’ils vont prendre quelqu’un au numéro un ou le garder”, a déclaré Orlovsky. « Le deuxième appel serait adressé aux Buccaneers de Tampa Bay. Je ne pense pas que Baker Mayfield va les quitter, étant donné qu’ils sont en séries éliminatoires de la ronde de division, mais j’en ferais ma deuxième décision. Mon troisième appel serait aux Vikings. « Où en êtes-vous sur Kirk Cousins ? »

Si quelqu’un avait entendu Orlovsky parler ainsi avant le début de la saison 2023 de la NFL, il aurait probablement pensé qu’il était fou. Le quart de deuxième année Kenny Pickett s’est montré prometteur au cours de sa saison recrue, puis a réalisé une excellente pré-saison, menant l’offensive de la première équipe à cinq touchés en cinq entraînements. Puis, au cours de la saison régulière, il a pu maintenir sa magie du quatrième quart avec trois autres entraînements gagnants, mais il n’a lancé que six touchés au cours de 12 matchs.

Lorsque Pickett s’est blessé, Mitchell Trubisky est intervenu et n’a pas réussi à injecter aucune sorte de confiance dans l’offensive. Puis vint Mason Rudolph qui mena les Steelers à des victoires lors des trois derniers matchs de l’équipe et à une place en séries éliminatoires. En tout, Rudolph a lancé cinq touchés en quatre départs.

Cependant, aucun des trois quarts de la liste à la fin de la saison 2023 ne donne confiance à personne. D’où l’envie de s’interroger sur certaines évolutions possibles. Il y a le jeune quart-arrière non éprouvé qui a montré des éclairs à Fields, l’ancien premier choix au classement général qui dirige une équipe différente lors d’une série éliminatoire approfondie à Mayfield, et le vétéran plus âgé à Cousins. Il ne fait aucun doute que les Steelers ont besoin d’un apport de talent à ce poste, mais cela signifie-t-il que l’équipe devrait abandonner Pickett ?

“Vous ne pouvez pas aborder la prochaine saison avec seulement Kenny Pickett”, a déclaré Orlovsky. « Est-ce que je pense que Kenny Pickett devrait avoir la chance de concourir pour le poste ? Bien sûr.”

Mais qu’en est-il de Rudolph ? Devrait-il également se faire vacciner ? Après tout, il a sans doute réalisé les meilleures performances de tous les quarts cette saison. L’ancien quart des Steelers Ben Roethlisberger a déclaré que Rudolph devrait obtenir ce tir sur son Footbahlin podcast en direct pendant le match Bills-Steelers Wild Card.

Peu importe qui reviendra et qui reviendra pour la saison 2024, les Steelers doivent faire en sorte que leur attaque soit performante à un niveau beaucoup plus élevé s’ils veulent revenir à la compétition. Selon Orlovsky, la prochaine étape consiste à « déterminer qui sera leur coordinateur offensif ». Ce sera une embauche vitale pour quiconque participe à la compétition de quart-arrière, qu’il s’agisse des titulaires, des vétérans de la NFL ou des choix au repêchage.