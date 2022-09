Dan Lin ne prendra pas le rôle de patron du cinéma et de la télévision de DC chez Warner Bros. Discovery

Le producteur de films Dan Lin, qui était en pourparlers pour devenir chef de l’unité de cinéma et de télévision DC Comics de Warner Bros. Discovery, n’acceptera pas le poste, après tout, selon des personnes proches du dossier.

Les deux parties ont mis fin aux négociations sans parvenir à un accord.

La nouvelle survient à une époque tumultueuse pour le nouveau Warner Bros. Discovery. Le PDG David Zaslav a tenté de refaire WarnerMedia après l’avoir fusionné avec Discovery en avril, y compris des licenciements et des éliminations de contenu du service de streaming HBO Max. Les actions ont baissé d’environ 50 % depuis la clôture de la fusion.

Après avoir discuté d’une offre potentielle de Warner Bros., Lin a décidé de rester chez Rideback, la société de cinéma et de télévision qu’il a fondée et dirige, ont déclaré les gens, qui ont demandé à ne pas être nommés car les discussions étaient privées. Il a produit des films tels que “The Lego Movie” et l’adaptation en deux parties sur grand écran de “It” de Stephen King.

Un porte-parole de Warner Bros. Discovery a refusé de commenter. Lin n’a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.

Le producteur de cinéma de 49 ans était un favori pour assumer le rôle, avec des attentes que Lin relèverait directement de Zaslav et contournerait les chefs de division de HBO et HBO Max, Warner Bros. TV et Warner Bros. pictures. Les discussions sur le contrat se sont heurtées à des complications en raison de la propriété de Rideback par Lin et de la façon dont Warner Bros. Discovery le dédommagerait pour cela, ont déclaré deux des personnes.

Les deux parties ont échangé des feuilles de conditions et Lin voulait que Rideback reste opérationnel avec une participation détenue par WBD, a déclaré l’une des personnes. Les deux parties ont décidé de passer à autre chose après l’enlisement des négociations, a déclaré l’une des personnes.

Zaslav cherchait quelqu’un pour stabiliser le navire à la division cinématographique de DC, qui abrite des super-héros tels que Wonder Woman et Superman, alors que Warner Bros. Discovery vise à capturer le genre de succès constant dont bénéficient les studios Marvel de Disney.

Warner Bros. a récemment déplacé sa suite “Aquaman”, qui devait sortir en mars 2023, à décembre 2023. “The Flash”, également prévu pour une sortie l’année prochaine, fait l’objet d’une controverse en raison de sa star, Ezra Miller face à plusieurs allégations, y compris le toilettage d’enfants. Zaslav a retiré le “Batgirl” presque complet de sa liste de versions HBO Max, permettant à l’entreprise de prendre une déduction fiscale.

En avril, il a été signalé que Zaslav avait approché Emma Watts, un ancien cadre supérieur du cinéma aux 20th Century Studios et Paramount, pour prendre le relais, mais que Watts n’a pas accepté le poste. Warner Bros. Discovery parle à plusieurs autres candidats pour le poste, a déclaré l’une des personnes. Zaslav a personnellement rencontré Lin dans sa tentative de le convaincre d’accepter le poste, a déclaré une autre personne.

Zaslav a récemment discuté de son désir de construire une “entreprise de croissance durable à long terme, beaucoup plus forte et durable à partir de DC” qui se concentre sur la qualité. L’exécutif envisage une réinitialisation de l’univers cinématographique DC qui mettrait en place un plan de 10 ans pour la franchise.

Zaslav a fait appel au producteur hollywoodien Alan Horn en juillet pour jouer un rôle de consultant afin d’aider le PDG à naviguer dans l’industrie cinématographique. Horn, cadre respecté et vétéran de Disney, était avec la Walt Disney Company lorsqu’elle a commencé à façonner son univers cinématographique Marvel et à relancer la franchise de films Star Wars.

Il a également aidé à porter les films “Hobbit” sur grand écran ainsi que la franchise de huit films Harry Potter et la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan.