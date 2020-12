Et bien que ses parents, Deborah Divine et Eugene Levy, acceptaient sa sexualité et l’encourageait à être lui-même, Dan dit qu’il s’inquiétait toujours de ce qui se passerait s’il sortait. « Peur d’être ridiculisé. Peur d’être altéré », explique-t-il. « Peur d’exposer quelque chose que je pense que beaucoup d’élèves du secondaire à l’époque n’avaient pas les outils pour traiter correctement, pour me rendre confortable. »

Il ne s’est senti suffisamment à l’aise pour discuter ouvertement de sa sexualité avec les autres qu’après que sa mère l’ait «invité» à sortir pour déjeuner à l’âge de 18 ans.

Rétrospectivement, Eugène dit: « J’aurais fait les choses tellement différemment, tu sais? » le Tarte américaine L’acteur ajoute qu’il aurait essayé d’être plus « impliqué » dans la vie de Dan, mais reconnaît que Dan devait trouver les choses par lui-même, en disant: « Pas nécessairement que nous aurions obtenu des réponses directes. »

Eugene ajoute: « Vous ne pouvez récupérer que ce que vous récupérez. »