Dan Lawrence renforce les revendications d’Angleterre Test alors que l’Essex domine le Derbyshire au championnat du comté | Nouvelles de cricket

Dan Lawrence a fracassé 152 balles sur seulement 133 balles pour que l’Essex réponde à ses prétentions au test d’Angleterre

Dan Lawrence a contribué à ses chances de remporter une place au test d’Angleterre cet été en activant le style avec un invaincu à couper le souffle de 152, sur seulement 133 balles, alors qu’Essex accumulait les points contre le Derbyshire lors de la deuxième journée de leur réunion de championnat LV = Insurance County .

Lawrence vise à maintenir sa place dans l’équipe de test d’Angleterre après un début d’hiver réussi et il a donné un coup de pouce aux sélecteurs avec son premier siècle de la saison – le plus rapide et le 11e de sa carrière de première classe.

Tom Westley a également fracassé 106, dans un stand de 221 points avec Lawrence, tandis que Nick Browne (59) et Sir Alastair Cook (58) ont également marqué des demi-siècles alors qu’Essex l’a finalement déclaré sur 413-3, mais seulement après que Lawrence eut envoyé le legspinner. Matt Critchley pour trois sixièmes consécutifs.

En réponse, le Derbyshire a chuté de 35-3 par les souches, Simon Harmer réclamant 2-12 et Lawrence (1-20) même avec un guichet alors qu’il représentait le skipper de l’opposition, Billy Godleman, pour neuf.

Le groupe 3 affronte Glamorgan et Yorkshire a évolué à un rythme rapide le deuxième jour alors que 14 guichets ont chuté pour augmenter la probabilité d’un résultat bien qu’aucun jeu ne soit possible le premier jour.

Glamorgan a été éliminé pour 149 dans leurs premières manches, avec le 31 de David Lloyd le meilleur score, tandis que le Yorkshire a ensuite trébuché vers 10-3 et 36-4 en réponse, avant que le capitaine anglais Joe Root (34no) ne mène l’effort de récupération avec le visiteurs 69-4 quand une combinaison de mauvaise lumière et de pluie a mis fin à la pièce de la journée.

Plus tôt, le Yorkshire a mis Glamorgan sur un terrain teinté de vert et Ben Coad et Jordan Thompson ont trouvé un moyen de traverser les défenses de Joe Cooke et Marnus Labuschagne pour réclamer deux premiers guichets.

Un partenariat solide entre David Lloyd et Billy Root a ramené Glamorgan dans les choses, avant que l’introduction de Steven Patterson (3-27) et Harry Brook (3-15) ne change radicalement les choses en faveur du Yorkshire alors que les hôtes ont perdu quatre guichets pour quatre. va de 69-2 à 73-6.

Michael Neser (24) et Andrew Salter (24no) ont contribué avec des contributions d’ordre inférieur pratiques, tandis que le couturier australien Neser a également réclamé 3-15 dans ses sept overs pour avoir Yorkshire en difficulté au début de leur réponse.

DurhamChris Rushworth a rejoint Graham Onions en tant que premier preneur de guichet de première classe de Durham après avoir décroché un virement de cinq guichets pour licencier Worcestershire pour 213 dans leur match de groupe 1 à Emirates Riverside.

Chris Rushworth a pris 5-56 pour le mettre au niveau de Graham Onions en tant que principal preneur de guichet de Durham dans le cricket de première classe

Rushworth était à son meilleur impérieux pour revendiquer des chiffres de 5-56 pour mettre les hôtes en position de force et se rapprocher de son ancien coéquipier sur 527 frappes de première classe pour Durham. Ben Raine (2-27) et Brydon Carse (2-47) étaient également sur le point, bien que la résistance tardive de Joe Leach (42no) ait maintenu le Worcestershire dans le match.

Bien que l’équipe locale ait perdu Alex Lees (12) au début de leur deuxième manche, Will Young (37no) et Scott Borthwick (24no) ont tenu bon pour diriger l’équipe du nord-est en toute sécurité jusqu’aux souches sans autre perte.

Durham a terminé sur 79-1 lors de leur deuxième manche, les voyant détenir une avance de 112 points avant la troisième journée.

L’Anglais Zak Crawley a réussi 3000 courses de première classe alors que son demi-siècle invaincu l’a aidé Kent se battre contre Sussex le troisième jour de leur réunion du Groupe 3 à Hove.

L’Anglais Zak Crawley a frappé un demi-siècle pour aider le Kent à se battre le deuxième jour contre le Sussex

Après avoir fait 90 contre Yorkshire la semaine dernière – son score le plus élevé de la saison jusqu’à présent – Crawley, 23 ans, avait de nouveau l’air en bon contact, atteignant 61 pas dehors alors que Kent fermait 138-2 lors de sa deuxième manche, gagnant une mince avance de 27.

Sussex avait auparavant pris une avance de 111 en première manche après avoir été éliminé pour 256, le matelot en prêt Matt Quinn réclamant 4-54 pour Kent.

Kent a perdu leurs ouvreurs en réponse, Jofra Archer (1-14) et Ollie Robinson (1-18) en comptant pour un chacun. Archer a frappé dans la cinquième et dernière fin de son seul sort quand un gros ailier-aile a piégé Jordan Cox (12) lbw, tandis que Robinson a fait prendre le skipper Daniel Bell-Drummond (27) au troisième dérapage.

Mais en est venu Crawley, qui a semblé en contact suprême alors qu’il claquait sept quatre dans son demi-siècle, trois d’entre eux dans un over de l’offspinner Jack Carson.

Dans Middlesexrencontre de groupe 2 avec Hampshire, Nick Gubbins et James Vince ont produit des demi-siècles tenaces pour leurs côtés respectifs alors que les guichets claquaient autour d’eux lors d’un sombre deuxième jour chez Lord’s.

Face au bowling hautement qualifié de Kyle Abbott (6-44), Gubbins a résisté pendant plus de trois heures pour faire 51 et brouiller les hôtes jusqu’à un score modeste de 172.

Hampshire était dans la boue à 9-3 en réponse grâce à trois guichets précoces pour Ethan Bamber (3-41), mais la détermination de Vince 62 a aidé à voir les visiteurs au-delà du siècle avant de tomber à Blake Cullen peu de temps avant que la mauvaise lumière ne mette fin au jeu – Hampshire clôturant sur 131-7, toujours derrière par 41.

Ailleurs dans le groupe 2, le demi-siècle de Rory Burns a jeté les bases de SurreyLe score de 191-4 par moignons après seulement 59 overs de jeu était possible le deuxième jour de leur match avec Somerset à Taunton.

Après une journée d’ouverture, le match a finalement commencé à 14 heures après une importante opération de nettoyage et Somerset a choisi de jouer d’abord sur un terrain d’aspect vert.

Burns, qui cherchait à reprendre une place en Angleterre, a dû se battre pour ses courses dans des conditions favorables aux quilleurs avant de tomber face à Marchant de Lange pour 55 ans.

Ollie Pope a contribué 33 et Hashim Amla 29, tandis que Lewis Gregory a remporté son 300e guichet de première classe en prenant 2-60 de ses 18 overs avant que la mauvaise lumière ne mette fin à la procédure huit fois plus tôt.

