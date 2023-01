Dan Hurley d’UConn embrasse le chaos de la saison des montagnes russes: “C’est une drogue, mec”

Jean Fanta Diffuseur et journaliste de basketball universitaire

Dan Hurley s’est réveillé le matin de Noël pour trouver un chevalet dans sa maison.

“J’ai mentionné à [my wife] Andrea que je voulais me lancer dans la peinture”, a déclaré l’entraîneur-chef de l’UConn, qui n’aime pas autant le golf que les autres entraîneurs universitaires. “Je n’ai pas encore pu y arriver.”

Alors que la pensée de Hurley appliquant de la peinture sur toile pourrait évoquer une image de calme et de sérénité, le comportement de l’entraîneur sur le terrain – ainsi que les performances de son équipe cette saison – présente une image beaucoup plus chaotique.

Ses Huskies, qui ont commencé la saison 14-0 et ont été classés au deuxième rang du Top 25 AP, ont depuis perdu cinq de leurs sept derniers. Considérés comme le favori du Big East entrant dans la conférence, les Huskies ont une fiche de 5-5 dans les matchs de championnat et tentent de retrouver le rythme qui leur a permis de remporter des victoires à deux chiffres contre l’Alabama et l’Iowa State en route vers un titre Phil Knight Invitational.

À juste titre, l’occasion se présente pour le Connecticut de se réaffirmer et de prendre une certaine revanche mercredi soir lorsque les Huskies, classés au 19e rang, accueillent l’équipe qui leur a infligé leur première défaite – le n ° 13 Xavier – au Gampel Pavilion (18 h 30 HE sur FS1 et l’application FOX Sports).

Cela a été une montagne russe pour UConn ces dernières semaines, mais la saison invaincue hors conférence les a toujours en position de gagner une tête de série n ° 5 dans les dernières prévisions du support du tournoi NCAA de Mike DeCourcy.

Alors que Hurley préfère évidemment les hauts aux bas, la passion qui l’habite lors des 40 minutes de route quotidiennes entre son domicile de Glastonbury et Storrs ne faiblit jamais.

“C’est une drogue, mec”, a déclaré Hurley. “Il n’y a nulle part ailleurs où vous pouvez obtenir la montée d’adrénaline et les sommets de faire cela tous les jours. Obtenir la victoire fournit une telle ruée, mais même la chute et le fait d’être au fond quand les gens vous écrasent. Ce sentiment de sortir du lit et avoir besoin de répondre et savoir que vous avez le courage de vivre une vie comme ça. »

La prise de conscience de Hurley que le coaching serait sa voie est venue le 6 janvier 1996 au Capital Center de Landover, Maryland. Il était senior à Seton Hall à l’époque, et cet après-midi-là, l’entraîneur-chef des Pirates, George Blaney, a chargé Hurley de garder la star de Georgetown, Allen Iverson.

Le futur Hall of Famer a égalé son sommet en carrière avec 40 points dans une victoire de Hoyas.

“Je savais que j’entraînerais ce jour-là quand Iverson m’a attaqué”, a déclaré Hurley en riant. “Quand je m’accrochais à l’idée de peut-être jouer en NBA, c’est à ce moment-là que je me suis dit:” Yo, tu n’iras probablement pas au repêchage.

Alors, Dan a fait ce que n’importe qui aurait fait pour commencer sa carrière d’entraîneur à sa place: il est allé voir son père, Bob, et a rejoint l’équipe d’entraîneurs du St. Anthony High School à Jersey City, NJ Bob Hurley Sr. était au milieu d’une course de 39 ans qui comprenait 26 championnats d’État, quatre titres nationaux et une éventuelle intronisation au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

“Son niveau d’intensité, sa passion et son amour pour le jeu sont ce qui a fait de moi ce que je suis à la fois sur le terrain et maintenant en tant qu’entraîneur”, a déclaré Hurley. “Il n’y a pas de meilleure combinaison d’entraîneur et de père que celle avec laquelle j’ai été béni.”

Dan partage ce lien avec son frère aîné Bobby, de 18 mois son aîné, qui a remporté deux championnats nationaux à Duke en tant que All-American, Final Four Most Outstanding Player et leader des passes décisives de tous les temps de la NCAA avant d’être repêché septième au total par les Sacramento Kings en 1993. Ils ont tous les deux joué pour leur père à St. Anthony.

Bobby en est maintenant à sa huitième saison en tant qu’entraîneur-chef de l’Arizona State, une campagne critique alors qu’il tente d’amener les Sun Devils à leur premier tournoi NCAA en quatre ans.

“Vous êtes l’un à l’autre Tony Robbin pendant la mouture de la saison », a déclaré Dan à propos de son frère.« Nous nous soutenons les uns les autres. Tout est sous votre responsabilité, et c’est une guerre ininterrompue de cinq mois d’une saison. Nous essayons de nous construire mutuellement et de discuter des choses. »

Les Sun Devils de l’Arizona State de Bobby Hurley ont une fiche de 15-5 et sont à égalité pour la troisième place du Pac-12. (Photo par Ethan Miller/Getty Images)

Pour le jeune Hurley, ces conversations sont importantes. Il est fidèle à lui-même et admet que son parcours a connu des hauts et des bas. À travers les points bas, il est fier de la façon dont il a pris ces moments et les a dépassés.

“Je suis dur avec moi-même parce que mon expérience au basket n’a pas été qu’une balade”, déclare Hurley. “Ma carrière de joueur n’était pas ce que je pensais. Je suis allé à Rutgers pendant quatre ans sous Kevin Bannon, et nous avons été virés en 2001. Vous savez, je n’avais aucune expérience de basket-ball dans un Duke ou un Kentucky. “

La perte de son emploi chez Rutgers l’a envoyé de Piscataway à Newark et un passage de neuf ans dans les rangs du lycée à St. Benedict avant de finalement réintégrer le niveau collégial à Wagner à Staten Island. Au cours de sa longue course à St. Benedict, cependant, Hurley a suivi les traces de sa mère en tant qu’enseignant et a donné des cours d’histoire à l’école. Le pouvoir de la famille est ce qui l’a maintenu au niveau secondaire pendant près d’une décennie.

“Je suis resté entraîneur au lycée plus longtemps que nécessaire pour Danny Jr. et Andrew”, a déclaré Hurley en décrivant comment il est en tant que père pour ses garçons. “Je voulais être un parent qui leur a donné de l’amour et du temps, pour leur donner l’exemple. J’ai fait les matchs de la petite ligue, le Pop Warner, les affrontements CYO. Tout cela signifiait quelque chose pour moi. Je n’ai pas beaucoup d’amis, pour être honnête. Andrea et mes garçons sont ce que j’ai, et ils sont mon monde.

Andrew est actuellement junior chez les Huskies, tandis que Danny est diplômé de Seton Hall et travaille dans les politiques publiques.

“Passer au basket avec lui”, a déclaré Hurley à propos de son fils Andrew, “c’est vraiment puissant et ça me rend émotif. Il y a eu des moments où je pense au parcours dans ce sport, et au fait que je peux le partager avec mon garçon maintenant. , vous étreignez simplement votre fils et pleurez des larmes de saint s— dans ces moments-là.”

Hurley en est maintenant à sa cinquième saison à UConn et il comprend les attentes du travail.

Après avoir mené Rhode Island à des saisons consécutives avec une victoire au tournoi NCAA (2017 et 2018), Hurley a mené le Connecticut à deux voyages consécutifs à la grande danse. La prochaine étape consiste à gagner des matchs significatifs en mars.

“Il y a une tonne de pression ici”, a déclaré Hurley à propos du programme que Jim Calhoun a construit pour devenir un quadruple champion national. “Vous prenez ce travail en sachant qu’il y a beaucoup plus de pression ici qu’il n’y en a dans tant d’autres endroits. C’est ici et Villanova dans le Grand Est. Ce sont les deux endroits où les attentes sont à travers le toit. C’est difficile d’être élite. C’est ce que je est venu ici pour être.”

En parlant de Villanova, alors que Hurley a passé du temps au cours de la dernière année à évaluer comment son programme peut réussir, il s’est appuyé sur les conseils de l’ancien entraîneur de Villanova et Hall of Famer Jay Wright.

“Jay m’a dit que vous deviez regarder si fort votre culture chaque jour et en examiner chaque fissure”, a déclaré Hurley. “Qu’il s’agisse d’un manager, d’un joueur ou d’un vidéaste, vous devez être attentif aux détails et faire en sorte que tout le monde s’engage à gagner chaque jour. Il y a des tempêtes dans la saison. Vous allez perdre. Le Big East est brutal , mec. Mais cela dit, tu ferais mieux de protéger ta culture chaque jour.”

Le Big East est certainement brutal, alignant quatre équipes – No. 13 Xavier, No. 16 Marquette, No. 23 Providence et Hurley’s No. 19 Huskies – dans le Top 25 AP, les deuxièmes équipes les mieux classées de toutes les ligues.

Hurley peut-il remettre UConn sur la bonne voie et jouer son meilleur basket-ball quand cela compte le plus? Avec Adama Sanogo et Donovan Clingan dans la zone avant, plus un buteur de haut niveau (Jordan Hawkins) et un formidable leader (Andre Jackson) sur l’aile, les Huskies doivent trouver un jeu de garde pour que ça clique.

Voici une chose à laquelle vous pouvez vous attendre : Hurley ne recule pas devant la passion avec laquelle il entraîne jour après jour, ce qui suscite parfois des critiques. Il ne se soucie pas de la haine, cependant. Il peut le prendre.

“J’ai gagné à beaucoup d’endroits, et quand vous faites cela, vous devenez un méchant”, a déclaré Hurley. “La haine se développe rarement pour les personnes qui ne gagnent pas. Elle ne semble toucher que les personnes au sommet ou près du sommet de leur conférence.

“L’autre partie est de savoir qui je deviens le soir du match, avec compétitivité et passion. Je ne suis pas un tricheur et je ne suis pas un menteur. Les enfants viennent à UConn parce qu’ils veulent jouer pour un entraîneur qui se bat dur pour eux et que les entraîneurs aussi dur qu’eux jouent toute l’année. Il y a des moments sur le chemin du retour d’un match où je sais que j’aurais dû garder mon sang-froid, mais en même temps, c’est moi.

Dan Hurley fait une crise de colère après avoir été éjecté L’entraîneur-chef d’UConn, Dan Hurley, est connu pour sa nature tumultueuse sur la touche, qui s’est manifestée lors d’un match contre Villanova la saison dernière.

Bien que Hurley écoute des podcasts de méditation sur le trajet aller-retour au travail, participe périodiquement à des séances de yoga et puisse s’essayer à la peinture pendant l’intersaison, rien n’empêche l’entraîneur UConn d’être qui il est, et il pense qu’il n’y a pas mieux place pour cela que Storrs.

“Vous avez besoin d’un entraîneur comme moi à UConn”, a déclaré Hurley. “Quelqu’un qui est un peu énervé, qui est trop passionné et dur. Je peux voir que cet endroit est le dernier endroit où j’entraîne, définitivement. Ce travail me convient. Il me convient.”

John Fanta est un diffuseur national de basket-ball universitaire et un écrivain pour FOX Sports. Il couvre le sport à divers titres, allant de l’appel de jeux sur FS1 à la fonction d’hôte principal sur le réseau numérique BIG EAST en passant par la fourniture de commentaires sur The Field of 68 Media Network. Suivez-le sur Twitter @ John_Fanta .

