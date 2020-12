Vous avez l’air aussi frais qu’une marguerite pour quelqu’un qui a passé la nuit à compter les poissons », a plaisanté Boris Johnson à Ursula von der Leyen alors qu’il commençait la téléconférence qui a finalement mis fin au purgatoire britannique du Brexit.

La capacité du Premier ministre à nouer un rapport improbable avec la fille de l’un des fonctionnaires fondateurs de l’UE était, me dit-on, l’une des clés pour débloquer un accord.

« C’était une relation critique », a révélé un responsable du n ° 10. «Nous étions sur le point de repartir trois ou quatre fois, mais elle a fait de réels efforts pour comprendre où nous en étions. Elle est très impressionnante.

Un ministre m’a dit que nous devrons attendre 40 ans pour évaluer correctement l’impact de la trêve de Noël sur une pizza froide dans les entrailles du Berlaymont.

Mais comme les petits caractères des quotas de pêche et des clauses à cliquet sont analysés, un jugement peut déjà être rendu. Cet accord est un triomphe personnel et politique pour Boris Johnson. Et il est la seule personne qui aurait pu le délivrer.

Pour comprendre l’ampleur du succès du premier ministre, il faut comprendre où il a échoué. Dès le départ, il a mal jugé l’Union européenne. L’effondrement prévu de longue date de la position de négociation de l’UE ne s’est jamais produit. Il n’y a pas eu de division majeure entre Macron, Merkel et Barnier. Ils sont restés durs jusqu’à la fin.

Il a également gaspillé une opportunité en début d’année de conclure un accord à ses conditions. Peu de temps après la frappe de Covid, j’ai parlé à un important ministre eurosceptique. «Nous devons conclure un accord maintenant», m’a-t-il dit.

«Nous ne pouvons pas empiler No Deal en plus de tout cela. Mais la maîtrise de la corde de dernière minute a joué entre les mains de l’UE. Malgré l’insistance publique de Boris sur le fait que No Deal serait « merveilleux », il est devenu clair pour ceux à l’intérieur et à l’extérieur du gouvernement qu’il avait conclu – après la pression de Michael Gove et Rishi Sunak – un accord devait être conclu.

Le résultat est que c’est le Royaume-Uni, et non l’UE, qui a fait l’essentiel des concessions importantes.

Concernant la pêche, les demandes britanniques d’une réduction de 80 pour cent des quotas de l’UE ont été ramenées à 25 pour cent. Malgré tout l’argument concernant l’indépendance réglementaire, il y aura un alignement continu et étroit sur les normes. Et la frontière commerciale le long de la mer d’Irlande – autrefois impensable pour les membres du Parti conservateur et unioniste – sera construite et surveillée par des fonctionnaires de l’UE basés en Irlande du Nord.

Cette réalité a été rapidement saisie par une alliance profane Remain / Brexit. «On dirait que l’équipe britannique a lâché le ballon avant la ligne. Pas étonnant qu’ils veuillent une annonce pour la veille de Noël pour cacher la vente de la pêche », a fait mousser Nigel Farage.

« Johnson semble prêt à annoncer le pire traité de réduction du commerce de l’histoire moderne – tous ses termes de l’échange seront pires que l’adhésion à l’Union européenne qu’il remplace », a pleuré Andrew Adonis.

Mais une analyse approfondie des barbes lancées sur Boris révèle toute l’étendue de ce qu’il a accompli.

Prenons, par exemple, la critique qui l’assaillit depuis le début de son aventure Brexit – que tout cela n’était rien de plus qu’un projet de vanité, un véhicule pour faire avancer son ambition personnelle. Eh bien, si c’était le cas, cela a été un succès incroyable.

Au cours des quatre dernières années et demie, Boris a senti à trois reprises la main lourde de l’histoire politique reposer sur son épaule. Sur l’opportunité de soutenir le Brexit. Sur l’opportunité de démissionner du Cabinet à la suite de Checkers. Et sur l’opportunité de sortir enfin de l’impasse du Brexit en convoquant des élections générales.

À chaque fois, l’appel qu’il a passé était le bon. Oui, ils lui ont remis les clés de Downing Street. Mais ils l’ont également mis dans une position où il pourrait résoudre le problème qui a divisé son parti et son pays pendant la meilleure partie de 40 ans.

Tony Blair a tenté de mettre le Brexit au rebut. David Cameron a tenté de l’apprivoiser. Theresa May a cherché à en tirer parti. Boris Johnson a finalement réussi là où chacun d’eux a échoué.

Une autre critique favorisée est que Boris est tout simplement hors de sa profondeur. Il n’a pas suffisamment de gravité ou d’attention aux détails. Ayant aspiré à devenir Premier ministre dans le moule de son héros Winston Churchill, il n’est en réalité rien de plus qu’un Neville Chamberlain farfelu.

Les événements de la semaine dernière ont repoussé – sinon réduit au silence – ces sceptiques. Souvenez-vous de ce qu’on nous a dit. Qu’un accord commercial de cette ampleur ne pourrait pas être négocié en moins de dix ans. Que Boris était prisonnier de son parti, et que les intérêts de la nation viendraient une pauvre seconde aux supplications de Bill Cash et de Mark François. Le seul moyen de résoudre l’impasse du Brexit serait de retirer le problème des mains des politiciens, de dire aux électeurs de se ressaisir et de relancer le référendum.

Le fait est que Boris a livré. Au milieu d’une pandémie mondiale, le capital politique qu’il a gagné en décembre dernier s’épuisant, éloigné des aides qui ont orchestré les victoires du Brexit et des élections, luttant contre les effets de Covid de longue date, coupé à la dérive par la défaite électorale inattendue de Donald Trump, face à UE unifiée, il est passé.

Au moment du danger maximal, avec le moteur vacillant et les nuages ​​d’orage se rassemblant, il a trouvé la zone d’atterrissage. Et il a fait quelque chose de plus fondamental. La critique la plus fréquente adressée à Boris est qu’il est un faux. Il dira n’importe quoi, fera n’importe quoi, promettra n’importe quoi, simplement pour obtenir ce qu’il veut. Ou même juste pour passer un autre jour. «Je l’aime bien mais je ne crois pas un mot qu’il me dit», m’a dit un ami il y a quelques semaines.

C’est la critique qui est restée. Quelque part en cours de route, l’avertissement que nous étions à 45 minutes de l’anéantissement par Saddam a été remplacé par un engagement de dépenser 350 millions de livres sterling par semaine sur le NHS en tant que prototype du Big British Political Lie. Et pour ses ennemis, Boris est devenu le grand menteur politique britannique par excellence.

«Vous vous souvenez de cette offre« prête pour le four »? ils se moquent de lui au cours des deux dernières semaines. «Il vous a menti à ce sujet!

Eh bien, maintenant nous savons. Il ne l’a pas fait. Boris a promis au peuple britannique que s’il votait pour lui, il ferait le Brexit. Et il l’a fait.

Bien sûr, même si les négociations tortueuses sont enfin terminées, le débat sur le Brexit ne sera jamais vraiment terminé. Un inconvénient de l’évitement du No Deal est que nous avons été privés de la clarté qu’il aurait apportée. Nous ne saurons plus jamais si Project Fear était réel ou imaginé – bien que les images de larges pans du Kent devenant un parc de camions suggèrent ce qui aurait pu être en magasin si Emmanuel Macron avait décidé de couper brutalement.

Chaque positif à partir du 1er janvier sera salué par les partisans du Brexit comme une justification de notre décision de partir. Chaque trébuchement sera saisi tout aussi avidement par les Restes pour le répudier.

Mais comme je l’ai écrit il y a quelques semaines, un tel pointage sera de rater ce qu’est réellement le Brexit. Pour les Britanniques, ce n’était jamais une question de quotas de morue ou d’alignement des widgets. Il s’agissait d’envoyer un message clair et simple à la classe politique britannique: «À nous voir».

BORIS Johnson l’a fait. Si le parti travailliste avait jamais réussi à élire un dirigeant qui écoutait les ouvriers et les travailleuses de Grande-Bretagne, plutôt que de leur faire la leçon, l’histoire aurait pu être différente. Mais il a été laissé à un Tory Old Etonian d’exécuter enfin les instructions données lors du référendum de juin 2016. Pour une fois, la Grande-Bretagne a vu son Premier ministre faire un pas vers, et non tourner le dos, à ceux qui l’avaient élu.

Les adversaires de Boris continueront donc à lancer leurs barbes. Et certains vont frapper à la maison. Mais la semaine dernière, il a livré non pas pour lui-même, mais pour la Grande-Bretagne. Le défi auquel il était confronté était plus grand que celui de n’importe quel occupant de son bureau en temps de paix. Et il s’est montré à la hauteur de la tâche.

À un moment où la confiance en nos dirigeants politiques fait cruellement défaut, il a remboursé la confiance qui lui avait été accordée en décembre dernier. Cette année a été torride pour Boris Johnson. Mais c’est sa plus belle heure.