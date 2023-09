Dan Harmon de Rick et Morty sur New Voices, le départ de Roiland

La très attendue septième saison de Rick et Morty arrive dans quelques semaines seulement ; Il y a quelques jours, nous avons une caravane révélateur le spectacle est nouveau voix « soundalike » pour ses personnages principaux après Justin Roilandle départ. Ça a été une aventure bizarre pour Rick et Morty fans – et maintenant, dans une nouvelle interview, le co-créateur de Roiland, Dan Harmon, a partagé son point de vue sur la situation.

Dans un profil détaillé par le journaliste hollywoodien, on comprend enfin pourquoi on ne connaît pas encore les noms des voix qui remplacent Roiland : ce sont « deux jeunes doubleurs inconnus », selon le métier, et Harmon n’a pas été très impliqué dans le casting. , par son choix. « C’est tout simplement triste parce que le but est que ce soit impossible à distinguer », a-t-il déclaré à THR. « En même temps, il serait absurde de décider soudainement que l’ensemble des fondements de votre projet créatif était, oh, par coïncidence, sans importance. »

L’histoire approfondit le point de vue d’Harmon sur l’évolution de la relation entre Roiland et Harmon : comment ils ont commencé à travailler ensemble sur Rick et Mortydont la première a eu lieu il y a dix ans, et comment l’équilibre de leur collaboration a commencé à changer dès la deuxième saison de la série, lorsque Harmon a amené « des diplômés de Harvard ». Communauté écrivains »à bord de la série Adult Swim. Ce fossé a continué à se creuser alors même que la popularité de la série augmentait, bien qu’il y ait eu une brève réconciliation en 2018, lorsque Rick et Morty a annoncé 70 épisodes supplémentaires étaient en route.

« C’était comme si Justin et moi étions à nouveau amoureux », s’est rappelé Harmon, mais a ensuite déclaré au commerce qu’il n’avait pas parlé à Roiland depuis un échange de SMS émotionnel en 2019. « Il a dit des choses qu’il n’avait jamais dites auparavant sur le fait d’être malheureux. , et je me souviens lui avoir dit la dernière fois que nous avons parlé en personne, du genre : « Je m’inquiète pour toi, et je ne sais pas quoi faire à ce sujet, à part te donner toute la ficelle et aussi simplement dire que j’ai peur. que tu ne reviendras pas. Mais ensuite, cette conversation est devenue une confrontation sans précédent… Je pense que c’est là que je peux aller jusqu’au bout de l’histoire. À ce moment-là, nous ne sommes plus là pour ça tous les deux, et cela commence à devenir non seulement injuste pour moi de continuer mais aussi totalement inconfortable car, à partir de là, une amitié s’en va, et je ne comprends toujours pas bien pourquoi.

Se diriger vers le journaliste hollywoodien pour lire l’intégralité de l’interview, qui comprend le bref extrait selon lequel « avant la grève, Harmon a même eu une conversation sérieuse avec des dirigeants de Warner Bros. Rick et Morty feature »stylé comme une sorte de « super épisode », comme le Parc du Sud le film était.

Rick et Morty revient à Adult Swim le 15 octobre.

