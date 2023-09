Dan Harmon brise le silence sur les allégations de Justin Roiland

Le co-créateur de « Rick et Morty », Dan Harmon, a rompu son silence sur les accusations portées contre le co-créateur de la série Justin Roiland, déclarant dans une récente interview avec Le journaliste hollywoodien qu’il se sentait « frustré, honteux et navré » par la nouvelle.

Les commentaires de Harmon font suite aux reportages de NBC News. Onze femmes et personnes non binaires ont partagé des milliers de messages avec Roiland envoyés entre 2013 et 2022 avec NBC News. Neuf des personnes qui ont parlé avec NBC News ont déclaré que Roiland aurait transformé les échanges à caractère sexuel et sur ces neuf personnes, trois ont déclaré qu’elles avaient 16 ans lorsqu’elles ont commencé à parler à Roiland. Une femme a déclaré à NBC News qu’elle avait été forcée par Roiland à pratiquer le sexe oral. Harmon n’a pas abordé les allégations spécifiques lors de son entretien avec The Hollywood Reporter.

Andrew Brettler, un avocat représentant Roiland, avait précédemment déclaré que les allégations étaient « fausses et diffamatoires ». Il n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires mercredi concernant les récents commentaires de Harmon.

« La confiance a maintenant été violée entre d’innombrables personnes et une série conçue pour leur plaire », a déclaré Harmon, 50 ans, au Hollywood Reporter. « Je suis frustré, honteux et navré de voir que tant de travail acharné, de joie et de passion peuvent être exploités pour exploiter et nuire à des étrangers. »

Roiland, 42 ans, avait été accusé de coups et blessures domestiques et de faux emprisonnement dans le comté d’Orange, en Californie, pour un incident présumé survenu en 2020. Les accusations ont été rejetées en mars, le bureau du procureur invoquant des preuves insuffisantes. A cette époque, Roiland publiait un déclaration intitulé « Justice », affirmant que les affirmations étaient fausses.

Suite à l’annonce de la mauvaise conduite présumée de Roiland, Harmon a déclaré que la « chose la plus simple » à dire à propos de Roiland était « rien ».

« Facile parce qu’il s’est si bien isolé et facile parce que je ne suis le premier choix de personne en tant que juge de quoi que ce soit ou de qui que ce soit », a déclaré Harmon. « C’est là que j’aimerais changer de sujet et parler de moi-même, de la merde que j’ai été toute ma vie publique. Je me sentirais tellement en sécurité et à l’aise en parlant de moi, mais cette astuce ne vaut rien ici et est dangereuse pour les autres. C’est la sécurité et le confort des autres qui ont été compromis alors que j’étais obsédé par la qualité d’un dessin animé.

Les déclarations de Harmon au Hollywood Reporter surviennent deux semaines après que NBC News a publié sa plus récente enquête à Roiland, qui documentait des allégations distinctes contre lui.

Les représentants d’Harmon n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires supplémentaires.

Harmon, qui a également créé l’émission «Community», a déclaré que sa dernière conversation avec Roiland, survenue en 2019 par SMS, l’avait fait pleurer. Il a déclaré que Roiland « avait dit des choses qu’il n’avait jamais dites auparavant sur son mécontentement… mais ensuite cette conversation est devenue une confrontation sans précédent ».

En mars, Adult Swim et Disney’s 20th Television Animation ont rompu leurs liens avec Roiland. Un porte-parole d’Adult Swim a refusé de commenter les commentaires faits par Harmon lors de l’interview. La 20e édition télévisée de Disney n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

De nouveaux doubleurs ont été embauchés pour remplacer Roiland, qui a également fourni les voix des personnages principaux de la série. Harmon a déclaré qu’il avait choisi de ne pas s’impliquer dans la sélection des doubleurs de remplacement.

« C’est tout simplement triste parce que le but est que ce soit impossible à distinguer », a-t-il déclaré à THR. « En même temps, il serait absurde de décider soudainement que l’ensemble des fondements de votre projet créatif était, oh, par coïncidence, sans importance. »