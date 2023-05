Dan Evans sur le tennis britannique : « Les classements ne mentent pas. Il reste encore beaucoup à faire’ | Actualité Tennis

Dan Evans a critiqué l’état du tennis britannique et pense que le succès d’Emma Raducanu est passé sous silence.

Il n’y aura que trois joueurs britanniques dans les tableaux principaux du simple à Roland-Garros à partir de dimanche et, pour la première fois depuis 2008, aucune femme.

Sur les 10 joueuses britanniques en qualification, aucune n’a atteint le tour final, tandis que la championne de l’US Open 2021, Raducanu, a rejoint Andy Murray en se retirant après avoir subi une opération aux poignets et à une cheville.

S’exprimant avant son affrontement au premier tour à Roland Garros avec l’Australienne Thanasi Kokkinakis, Evans a déclaré : « Ils ont eu de la chance d’avoir une championne du Grand Chelem et c’est une très bonne joueuse de tennis, mais le classement ne ment pas, n’est-ce pas ?

« Hommes ou femmes, le classement ne ment pas. Hommes, nous ne sommes pas nombreux à jouer aux qualys, pas beaucoup au tableau principal. Je ne veux pas ressembler à un record battu. Mais il y a encore bien plus à faire que les meilleurs joueurs. C’est du bas vers le haut.

« Nous avons l’habitude massive d’envoyer des gens à l’université maintenant. Je ne pense pas que cela aide massivement. Ce sera intéressant. Je pense que l’herbe de l’année dernière a également vraiment aidé à masquer certaines fissures. Après l’herbe , il y aura un peu d’introspection j’imagine, après leurs vacances. »

Image:

Evans affirme que le tennis britannique a eu de la chance qu’Emma Raducanu ait connu le succès quand elle l’a fait





Evans est un critique de longue date de la configuration nationale et a récemment critiqué certains de ses collègues joueurs britanniques pour ne pas avoir suffisamment concouru et être disposés à passer la vie sur le circuit.

Un retardataire après avoir purgé une interdiction de drogue et admis avoir trop apprécié le style de vie festif, Evans connaît bien les pièges et ce qu’il faut pour réussir.

Le numéro 24 mondial a déclaré: « Vous devez travailler dur. Je sais ce que c’est que de ne pas travailler dur et ce que vous en retirez et je sais ce que c’est que de travailler dur et d’obtenir des récompenses décentes.

« Je ne suis pas assis ici en disant que je connais les réponses. J’ai une bonne idée des réponses et je le ferais très différemment de ce qui se passe maintenant, je pense. Il y a suffisamment de gens qui jouent au tennis junior. Nous ne les aidons tout simplement pas. «

Image:

Evans prédit qu’il « y aura bientôt un peu d’introspection » dans le tennis britannique





Evans est certainement un exemple de ce qui peut être accompli avec un travail acharné et la bonne attitude, et il espère poursuivre son amélioration sur terre battue lorsqu’il affrontera Kokkinakis dimanche.

Le n°2 britannique a perdu ses trois derniers matches mais a atteint les demi-finales des tournois sur terre battue de Marrakech et de Barcelone.

Il a plaisanté sur sa relation avec la surface: « Nous avons eu une bonne semaine au début, puis nous n’avons pas vraiment parlé, dormant dans des lits séparés.

« Non, ça a été bien. Je me sens à l’aise. J’ai bien joué. C’est probablement aidé d’avoir un entraîneur argentin, de petites subtilités, que les Britanniques ne connaissent probablement pas parce qu’ils ne sont pas si élevés sur terre battue. »