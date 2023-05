Dan Evans, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev et plus: Open de France premier jour – en direct

Oh et jetez un oeil! Goffin brise Hurkacz pour égaliser leur match à 3-6 7-5.

Oh oui! Lestienne se précipite, lance une belle passe de ramassage, augmente le point de consigne et un doublé de Khachanov signifie qu’il mène la tête de série numéro 11 6-3 6-1! Il fait du bruit dans la foule comme vous pourriez le faire, et la foule grossit bien, excitée de voir ce qui pourrait bien être l’histoire du jour.

A noter qu’il fait beau et chaud à Paris, et quand c’est le cas c’est un tournoi différent de quand il fait froid. Les courts jouent vite – Sabalenka l’a certainement apprécié – et devrait le faire au moins pour les prochains jours.

Sur le court 7, Shuai Zhang, la tête de série numéro 29, a battu Magdalena Frech 1 et 1. Ce qui signifie Thanasi Kokkinakis et Dan Evans [20] sont en cours ; c’est 2-2 dans le premier set.

Kostyuk est également une joueuse décente – elle a atteint le quatrième tour la saison dernière – et à 20 ans, elle ira mieux. Sa malchance d’obtenir ce tirage au sort, et Saba dit à Fabrice qu’elle est ravie et apprécie le soutien de la foule – elle avait d’abord pensé que c’était elle qu’ils se moquaient. Elle dit que la victoire en Australie a été énorme pour elle, mais elle pensait que son premier majeur serait Roland Garros – elle ne sait pas pourquoi. Cela signifiait beaucoup qu’elle ait battu Swiatek lors de la finale de Madrid et lui ait donné la confiance nécessaire pour penser qu’elle peut faire bouger les choses ici.

Sabalenka mène maintenant Kostyuk 6-3 5-1 et a l’air fantastique là-bas. Il y a toujours eu une touche de Halep chez elle – une puissance et des mains incroyables, mais pas nécessairement le tempérament pour les soutenir. Maintenant, cependant, elle est une championne du Grand Chelem et personne ne pourra jamais lui enlever cela; si cela signifie qu’elle est plus détendue du côté des affaires, et c’est possible, le reste du champ fera bien de faire attention

Il y a beaucoup à attendre ici. Une première chance de voir Tsitsipas, bien sûr, qui vise toujours un premier major. Peut-il venir ici ? Y arrivera-t-il jamais ? Il y a quelques années, j’étais certain qu’il le ferait, maintenant je me demande s’il a tout à fait les armes, ou s’il finira par se heurter à quelqu’un avec des plus gros qui jouent mieux.

il y a 2h 05.04 HAE Préambule

Bonjour et bienvenue à Roland-Garros 2023 !

Il n’y a rien de mieux dans la vie que le sport continu, jour après jour – ce sentiment d’être dans un tournoi – et il y a peu de tournois meilleurs que celui-ci, un festival d’intensité et la porte d’entrée vers l’été.

Nous commençons l’épreuve féminine avec une simple question : quelqu’un peut-il arrêter Iga Swiatek ? Le champion en titre a gagné ici au cours de deux des trois dernières années et détient également le titre de l’US Open, ce qui veut dire que nous pourrions commencer une époque. Elle a l’air de loin la meilleure joueuse du circuit et à 21 ans, elle a encore beaucoup de progrès à faire… sauf que le tennis féminin est le sport le moins prévisible de la planète, alors vraiment, qui sait ? Oui, elle est une grande favorite, mais nous devons aussi en voir plus avant de pouvoir supposer ce qu’elle en fera ; elle se lance demain et en attendant, Aryna Sabalenka, tête de série numéro deux et nouvelle personne ayant finalement remporté son premier majeur à Melbourne, a l’occasion de nous montrer comment elle se sent.

L’équipe masculine, quant à elle, n’a pas de Rafael Nadal – champion de 14 des 18 dernières années. Quelle phrase ridicule ! Mais il n’est pas ici ce terme, ce qui signifie une opportunité pour tout le monde – en particulier, Novak Djokovic, comme s’il avait besoin d’une telle chose, et Carlos Alcaraz.

Djokovic est à égalité avec Nadal sur 22 tournois du Grand Chelem, a remporté l’Open d’Australie en janvier et cherche dans le monde entier comme s’il pouvait continuer à les gagner jusqu’à la fin des temps ; sans doute, aucun sportif n’a jamais été plus difficile à battre. Alcaraz, cependant, est en plein essor, un brillant joueur de terre battue avec un jeu majestueux sur tous les terrains; à un moment donné, cette compétition lui appartiendra sûrement, et ce moment pourrait bien être maintenant. Ça va être très bien.