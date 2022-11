Dan Evans et Jack Draper quittent le Masters de Paris | Rafael Nadal et Cameron Norrie en action | Actualités Tennis

Dan Evans et Jack Draper ont tous deux été éliminés au deuxième tour du Masters de Paris.

Draper a menacé de revenir dans le deuxième set, mais la numéro 21 mondiale Frances Tiafoe l’a retenu pour gagner 6-3 7-5.

L’Américain a bien commencé dans le premier set mais Draper a frappé deux as dans le quatrième jeu pour égaliser.

Tiafoe menaçait de s’éloigner mais le Britannique s’est battu lors du huitième match, qui a duré plus de 10 minutes avant que le joueur de 24 ans ne casse et remporte le premier set.

Draper, qui est classé n ° 45 mondial, a bien commencé dans le deuxième set, frappant quatre as au cours des trois premiers matchs.

Avec des scores de 5-5, le match semblait se diriger vers un tie-break, mais Tiafoe a pris l’avantage sur Draper pour briser dans le 11e jeu avant de prendre le set 7-5.

Tiafoe affrontera désormais Alex de Minaur ou Daniil Medvedev au troisième tour.

Evans a également été éliminé en perdant 6-3 6-4 contre la cinquième tête de série Stefanos Tsitsipas.

Le n ° 5 mondial a affiché sa domination, frappant trois as dans le troisième set pour prendre une avance de 3-0, avant qu’Evans ne se ressaisisse pour porter le score à 5-3.

Mais le Grec a montré sa force, capitalisant sur une double faute du n°27 mondial lors du neuvième jeu pour remporter le premier set.

Tsitsipas a breaké dans le premier jeu du deuxième set, mais a fait face à un défi difficile contre Evans, qui est revenu à la traîne 5-4.

Evans jouera à nouveau plus tard mercredi dans le double masculin, où il est associé à John Peers. Le duo affrontera Gonzalo Escobar et Maxime Cressy, tandis que Jamie Murray et Joe Salisbury sont également en double.

Cependant, Tsitsipas a pu tenir le coup et a vu le match avec un as au 10e match pour passer au troisième tour, où il affrontera Corentin Moutet ou le numéro 13 mondial britannique Cameron Norrie.

Norrie affronte le qualifié Moutet à 19h30 mercredi soir.

Ailleurs, au Masters de Paris, le numéro un mondial Carlos Alcaraz affronte Yoshihito Nishioka, tandis que Denis Shapovalov et Rafael Nadal sont également en action.