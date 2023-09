Dan Evans entraîne la Grande-Bretagne vers un triomphe émouvant en Coupe Davis contre la France à Manchester | Actualités tennistiques

Dan Evans a été au cœur d’une victoire vitale en Coupe Davis britannique dans une bruyante AO Arena de Manchester dimanche.

Le même jour, Evans a remporté les victoires de la Grande-Bretagne en simple et en double contre la France pour mener la Grande-Bretagne aux quarts de finale à Malaga.

Dans ces deux matches, les Français ont remporté le premier set, mais Evans inspiré a mené les retours.

Le même jour, Dan Evans a disputé les matches de simple et de double, remportant ainsi les deux victoires dont la Grande-Bretagne avait besoin pour progresser.





Dans son match en simple, il s’est remis d’un set et d’une panne pour vaincre le débutant adolescent Arthur Fils plus tôt dimanche.

Puis, après que Cameron Norrie ait perdu un combat serré contre Ugo Humbert, il a fait équipe avec Neal Skupski pour une victoire extrêmement tendue 1-6 7-6 (4) 7-6 (6) contre Nicolas Mahut et Edouard Roger-Vasselin dans le match de double qui a scellé la place en quart de finale.

La paire britannique a sauvé quatre balles de match dans le set décisif avant de décrocher sa deuxième balle de match au tie-break, déclenchant des scènes de liesse à Manchester.

La victoire 2-1 a valu à la Grande-Bretagne la première place de son groupe et a réservé sa place pour les huitièmes de finale de novembre à Malaga, où l’attend un quart de finale contre l’Italie ou la Serbie de Novak Djokovic.

Une salle comble de 13 000 personnes à l’AO Arena, un record sur une seule journée pour la compétition en Grande-Bretagne, a également joué son rôle puisque l’équipe locale a terminé une semaine sans défaite après des succès antérieurs contre l’Australie et la Suisse.

« À environ 6-1 dans le premier set, je pensais qu’il avait choisi la mauvaise équipe », a ri Evans.

« Merci à chacun d’entre vous. Cela s’est transformé en chaos.

« Il y a probablement des choses embarrassantes, mais nous allons à Malaga donc ça n’a pas d’importance. »

L’histoire du match

Il n’y avait rien eu entre les équipes depuis le début, Evans ayant dû creuser profondément pour remporter une victoire 3-6 6-3 6-4 sur Fils, 19 ans.

Fils est à 44 ans l’adolescent le mieux classé au monde et le plus excitant d’une génération de jeunes joueurs français.

Il était immédiatement clair que ce n’était pas un match confortable pour Evans, qui a du mal à imposer son jeu basé sur la finesse contre des frappeurs puissants, et il a été en grande difficulté lorsqu’il a été breaké pour un deuxième match consécutif au début de la saison. le deuxième ensemble.

Fils a joué un mauvais match au service à 3-2 pour permettre à Evans de revenir dans la compétition et à partir de là, une combinaison de la foule, du jeu intelligent du numéro 2 britannique et de l’inexpérience de son adversaire a changé la donne.

«Cela a tourné au chaos!» Cette victoire était spéciale





Evans a dû traverser un dernier match tendu, sautant et frappant l’air avant d’exprimer son mécontentement envers son adversaire pour une poignée de main très superficielle.

La victoire d’Evans a donné à Norrie la chance de décrocher l’égalité. Norrie a sauvé un point de set pour forcer un tie-break dans le premier set contre son compatriote gaucher Humbert, mais a décoché un revers large après avoir riposté de 2-6 à 5-6.

Norrie, classé 19 places plus haut au 17e rang mondial, a renversé la situation avec un jeu acharné dans le deuxième set et pendant une grande partie du décideur, il semblait être le meilleur joueur, mais il a commis une double faute pour remettre un 7-6 (5) 3-6. Victoire 7-5 de son adversaire ravi.

Evans avait parlé de l’influence qu’avait eu sur lui le fait de regarder les matchs de la Coupe Davis à Birmingham lorsqu’il était enfant, en disant : « Pour moi, c’était le but ultime, c’était de jouer la Coupe Davis pour son pays, et c’est toujours le cas. »

Il a saisi sa chance pour gagner le point crucial pour son équipe en revenant sur le terrain aux côtés de Skupski.

Roger-Vasselin et Mahut ont ensemble 80 ans mais aussi une riche expérience au sommet du double et ils ont pris les commandes dans un premier temps.

Evans et Skupski se sont lancés dans la compétition dès le deuxième set et ont exhorté la foule à augmenter le niveau de bruit, mais ils n’ont pas été en mesure d’appliquer une réelle pression sur le service de leurs adversaires.

Ils ont cependant réalisé un superbe tie-break, trouvant leur rythme au retour et s’assurant que l’égalité se poursuivrait jusqu’au set final.

Tout était presque terminé lorsqu’une double faute a vu Evans traîner 0-40 lors du 10e match, mais il a tenu bon pour sauver les trois balles de match, et Skupski a envoyé un as pour en sauver un quatrième deux jeux plus tard.

Ils étaient également à la traîne 4-2 lors du tie-break décisif, mais ont réussi à riposter pour remporter une victoire mémorable.