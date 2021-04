Dan Evans s’est imposé face à David Goffin pour atteindre les demi-finales du Monte Carlo Masters

Dan Evans a suivi sa stupéfaction face à Novak Djokovic au Monte Carlo Masters en se qualifiant en trois sets contre David Goffin pour atteindre les demi-finales.

Evans a surpris le n ° 1 mondial Djokovic jeudi pour la plus grande victoire de sa carrière et il a poursuivi sa belle forme en Principauté pour se battre pour une victoire 5-7 6-3 6-4 sur la 11e tête de série Goffin.

Le n ° 1 britannique a maintenant remporté autant de victoires et de victoires sur terre battue au niveau de la tournée dans les tournois Masters cette semaine que dans le reste de sa carrière combinée et pourrait surpasser son classement de 26 en carrière la semaine prochaine.

Joueurs battant Novak Djokovic sur terre battue depuis 2019: -Rafael Nadal

-Dan Evans C’est ça. Voilà la liste. – US Open de tennis (@usopen) 15 avril 2021

« J’ai bien joué aujourd’hui », a déclaré Evans. « J’ai ressenti un peu plus de pression aujourd’hui pour ne pas [just] gagner hier et donner une mauvaise performance aujourd’hui. Ce n’était pas facile après le match d’hier, je me sentais vraiment fatigué après. Pour revenir et se concentrer, c’était difficile.

« Je suis fier de la façon dont je suis revenu aujourd’hui, surtout avec ce qui s’est passé dans le premier set. Je me suis senti [my] la concentration n’était pas très bonne et je suis vraiment contente d’avoir réussi. Hier, cela n’en aurait pas valu la peine avec une mauvaise performance aujourd’hui.

« Il était agressif envers moi. Au début, j’étais [having to] récupérer. Il a pris le dessus et je pouvais le sentir. Il a eu une petite chance au début du deuxième set, dont je suis sorti et ça a juste tourné pour moi, je pense. «

Comme il l’avait fait contre Djokovic, Evans a commencé superbement mais Goffin a trouvé sa gamme sur son coup droit à la fin du premier set, récupérant de 3-5 pour le prendre avec une série de quatre matchs consécutifs.

Mais il n’a pas pu maintenir ce niveau et Evans a pris les devants au début du deuxième set, conservant cette fois son avantage.

1R: d. Finaliste du Monte Carlo Masters 2019 – Dusan Lajovic 2R: d. Champion de l’Open de Miami 2021 – Hubert Hurkacz 3R: d. Novak Djokovic, 36 fois champion de l’ATP Masters 1000 QF: d. David Goffin, finaliste du Masters de Cincinnati 2019

Le joueur de 30 ans a une rare capacité à faire de son mieux dans les plus grands moments et il a réussi avec brio pour sauver quatre balles de break à 4-4 dans le set décisif – il a sauvé 15 sur 17 pendant le match.

Goffin ne pouvait pas montrer une force similaire et un tir final sauvage a attiré un énorme rugissement d’Evans alors qu’il célébrait la mise en place d’une rencontre avec les quatre derniers. Stefanos Tsitsipas.

Evans, qui sera partenaire de Neal Skupski lors des quarts de finale du double plus tard jeudi, a admis: « Je me sens bien. Hier, c’était un peu occupé. [with] beaucoup de gens envoient des messages et beaucoup de gens parlent, donc je n’ai pas trop utilisé mon téléphone par la suite. C’était un peu épuisant hier, mais je vais le prendre. «

La star grecque Tsitsipas s’est qualifiée pour les demi-finales lorsque son adversaire, Alejandro Davidovich Fokina, a été contraint d’abandonner en raison d’une blessure après avoir perdu le premier set 7-5 sur Court Rainier III.

