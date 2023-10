Dan Evans éliminé par Carlos Alcaraz au Shanghai Masters après une défaite en deux sets | Actualités tennistiques

Dan Evans a donné à Carlos Alcaraz un véritable test lors d’un affrontement formidable au Shanghai Masters avant que la tête de série ne réserve sa place au quatrième tour.

Le numéro 2 britannique menait par un break à chaque set, mais le champion de Wimbledon a riposté à chaque fois pour décrocher une victoire en deux sets 7-6 (7-1) 6-4 après deux heures et 27 minutes.

Il s’agissait d’une quatrième rencontre entre les deux hommes, Alcaraz ayant remporté les trois précédentes, bien qu’Evans ait remporté son premier set contre l’Espagnol lors d’un autre match divertissant à l’US Open le mois dernier.

La numéro un britannique Katie Boulter a atteint le troisième tour de l’US Open le mois dernier, mais a été éliminée prématurément à l’Open de Corée.





Un premier set d’une heure et 27 minutes a vu Evans résister à une pression immense dans un concours d’échanges incroyables avant de finalement succomber au tie-break.

Evans menait 4-1 mais a converti sa seule occasion, tandis qu’Alcaraz n’a pu prendre qu’une seule de ses 13 balles de break, son adversaire en sauvant six dans un cinquième match qui a duré près de 20 minutes.

Alcaraz a finalement riposté pour porter le score à 4-4 et a dominé le tie-break, mais Evans n’a pas laissé tomber sa tête et est ressorti à nouveau en force pour commencer le deuxième set.

Un break pour 2-1 a été immédiatement rattrapé par Alcaraz, qui a trouvé un deuxième break sur le service d’Evans au moment où il en avait le plus besoin pour remporter la victoire sur sa deuxième balle de match.

« C’était l’un des matchs les plus difficiles que j’ai joué jusqu’à présent en dehors des tournois du Grand Chelem », a déclaré Alcaraz après la victoire. « Chaque fois que j’affronte Daniel, c’est un match délicat.

« Je pense que nous avons tous les deux joué un tennis de grande qualité. Je suis vraiment heureux de m’en sortir. »

Ailleurs, la numéro un britannique Katie Boulter a également été battue au premier tour de l’Open de Corée, s’inclinant en deux sets – 6-4, 6-4 contre la Slovène Kaja Juvan.

Boulter, classé 52e au monde et huitième tête de série du tournoi, a atteint le troisième tour à Wimbledon et à l’US Open plus tôt cette année.