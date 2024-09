Dan Evans, ancien gouverneur républicain de Washington et sénateur américain, décède à 98 ans

SEATTLE — Dan Evans, un républicain très apprécié qui a exercé trois mandats au poste de gouverneur de l’Etat de Washington et qui a ensuite siégé au Sénat américain avant de quitter son poste par frustration, car il trouvait cette chambre trop rancunière et ennuyeuse, est décédé. Il avait 98 ans.

Evans est décédé vendredi, selon l’Université de Washington, où il avait été régent et où la Daniel J. Evans School of Public Policy and Governance porte son nom.

« Dan Evans était un fonctionnaire honorable et indépendant qui a donné la priorité à l’État de Washington et a consacré sa vie à protéger et à investir dans les lieux et les habitants de notre État », a déclaré samedi la sénatrice démocrate américaine Patty Murray dans un communiqué. « Nous avons eu de la chance de l’avoir parmi nous – et je suis convaincue que son héritage perdurera pour les générations à venir. »

Evans a été une force dominante de la politique de Washington pendant des décennies et, jusqu’à l’actuel gouverneur Jay Inslee, il était la seule personne à avoir été élue gouverneur trois fois. Dans une déclaration publiée sur la plateforme sociale X, le démocrate a déclaré qu’il était difficile de penser à un autre résident qui ait eu un impact aussi positif sur tant d’aspects de l’État.

« Nous pouvons tous, quel que soit notre parti, nous sentir chanceux des progrès qu’il a réalisés au cours de chacun de ses trois mandats de gouverneur », a déclaré Inslee.

Né en 1925 à Seattle, Evans était ingénieur civil avant de se lancer en politique. Il fut élu à l’Assemblée législative de l’État en 1956 et remporta le poste de gouverneur en 1964, battant le démocrate sortant Albert D. Rosellini, qui avait déjà effectué deux mandats. Il s’imposa alors que ses collègues républicains avaient connu une mauvaise année, au cours de laquelle le président Lyndon Johnson avait battu sans problème Barry Goldwater, du parti républicain.

Connu comme un républicain modéré voire libéral, ce passionné de plein air a contribué à créer de nouvelles zones de loisirs et de parcs dans l’État et a soutenu la législation sur la qualité de l’air et de l’eau. Il a créé le premier département d’écologie du pays, que le président Richard Nixon a utilisé comme modèle pour l’Agence de protection de l’environnement.

Evans a également tenté, sans succès, de créer un impôt sur le revenu au niveau de l’État. Il a choisi de ne pas briguer un quatrième mandat.

« Son héritage de rassemblement pour le plus grand bien, malgré les divisions partisanes, a inspiré et continuera d’inspirer les fonctionnaires et la communauté de l’école Evans », a déclaré Jodi Sandfort, la doyenne de l’école, dans un communiqué.

Sandfort a rappelé une citation d’Evans : « Accomplir de bonnes choses nécessite un effort bipartisan, car souvent, ce que nous essayons d’accomplir n’est pas partisan. »

Après avoir quitté le manoir du gouverneur en 1977, Evans est resté à Olympia, où il a occupé le poste de président de l’Evergreen State College. Evans avait contribué à la création de l’école publique lorsqu’il avait signé une loi autorisant la création d’un collège d’arts libéraux, et en tant que gouverneur, il avait également soutenu la création du système de collèges communautaires de l’État.

Il a acquis une renommée nationale pendant son mandat à la tête de l’État et a été l’orateur principal de la Convention républicaine nationale de 1968. Il a été mentionné comme un éventuel colistier du président Gerald Ford en 1976. N’ayant jamais été un fan de Ronald Reagan, Evans a soutenu Ford en 1976 et a initialement soutenu George H.W. Bush en 1980.

En tant que républicain populaire dans un État à prédominance démocrate, Evans semblait tout indiqué pour se présenter au Sénat américain. Il a souvent repoussé ce genre de propos, déclarant en 1972 : « Je n’aime pas beaucoup Washington, DC… et je ne supporterais pas d’être au Sénat. »

Cependant, en 1983, le sénateur démocrate Henry « Scoop » Jackson est décédé en cours de mandat et Evans a accepté d’être nommé pour terminer son mandat. Evans a choisi de ne pas se présenter aux élections de 1988, invoquant la « pénibilité de la prise de décision ». À l’époque, il avait déclaré qu’il avait hâte de rentrer chez lui pour profiter du plein air.

Au cours de ses dernières années, Evans a été régent à l’Université de Washington, son alma mater. Il a également siégé au sein de nombreux conseils d’administration d’organismes à but non lucratif et d’entreprises.

« Papa a vécu une vie exceptionnellement pleine », ont déclaré ses fils – Dan Jr., Mark et Bruce Evans – dans un communiqué cité par le Seattle Times« Qu’il s’agisse d’occuper un poste dans la fonction publique, de travailler à l’amélioration de l’enseignement supérieur, d’encadrer des fonctionnaires en herbe… il a continué à s’engager jusqu’au bout. Il a touché beaucoup de vies. Et il l’a fait sans sacrifier sa famille. »

L’épouse d’Evans, Nancy Bell Evans, est décédée en janvier à l’âge de 90 ans.