Dan Edgar de Towie s’envole en vacances avec une superbe blonde quelques semaines seulement après sa séparation d’Amber Turner

La star de TOWIE, Dan Edgar, est partie en vacances avec une superbe blonde – quelques semaines seulement après sa séparation d’Amber Turner.

L’homme de 33 ans a été aperçu à l’aéroport de Malaga très à l’aise avec le mannequin Instagram Hannah Rally après une pause ensoleillée à Marbella, en Espagne.

Le soleil

Dan Edgar a été vu à l’aéroport avec une superbe blonde[/caption] Le soleil

Un vacancier a déclaré : « Nous avons tous reconnu Dan tout de suite mais nous avons été surpris de le voir avec une autre femme.

«Il avait son bras enroulé autour de sa taille alors qu’ils s’enregistraient ensemble, mais il s’est vite arrêté une fois qu’il a réalisé que d’autres personnes l’avaient repéré.

« Ils avaient l’air très à l’aise en compagnie l’un de l’autre et avaient clairement passé une belle pause. »

Hannah compte plus de 10 000 abonnés sur Instagram et travaille comme maquilleuse et praticienne esthétique.

Elle est amie avec un certain nombre de membres de la distribution de Towie.

Le couple a été rejoint en vacances par un certain nombre de copains et aurait passé des journées dans des clubs de plage et dans les célèbres restaurants de Puerto Banus.

Les pauses surviennent peu de temps après qu’il ait rompu avec Amber, 29 ans.

L’ancien couple – qui était ensemble depuis 2017 – a connu des hauts et des bas dans l’émission de téléréalité ITVBe.

Ce mois-ci, Amber a dévoilé la nouvelle déchirante après avoir spéculé sur leur rupture.

Amber a annoncé la rupture sur les réseaux sociaux.

Elle a partagé une déclaration sur son Instagram qui disait: « Je n’allais rien publier mais en raison de spéculations et de questions, j’en ai besoin.

« Oui moi et Dan avons rompu. »

Elle a poursuivi: « Honnêtement, je lui souhaite le meilleur pour l’avenir. Veuillez respecter notre vie privée en ce moment. Merci. »

Dan n’a pas encore abordé la scission publiquement, mais n’a pas suivi Amber sur les réseaux sociaux.

Dan et Amber ont également supprimé toute trace l’un de l’autre de leur grille.

Le Soleil a révélé en exclusivité à quel point des disputes amères sur l’argent les avaient incités à mettre un terme à leur relation.

On a également dit qu’Amber en avait marre que Dan ne propose pas.

Le soleil